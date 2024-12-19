Пушилин распорядился ускорить перерасчет пенсий в ДНР после поручения Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Пушилин написал в своем Telegram-канале, что поручил заняться перерасчетом пенсий и подтверждением трудового стажа жителям региона в приоритетном порядке. Это решение последовало после обращения жителя Красного Лимана Леонида Николаевича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о перерасчете пенсии.

По словам Пушилина, межведомственная комиссия уже приняла положительное решение по этому вопросу. «На сегодня запланировано еще одно заседание, где будет рассмотрен целый ряд подобных обращений», – добавил он.

Пушилин рассказал, что у Леонида Николаевича сгорели дом и трудовая книжка при обстреле Красного Лимана, что затруднило подтверждение трудового стажа. В республиканское отделение соцфонда была направлена справка ОК5, но процесс перерасчета пенсии затянулся.

Глава ДНР отметил, что все органы власти должны оказывать помощь жителям региона без бюрократических проволочек, учитывая, что многие из них пострадали в результате боевых действий. Он поручил коллегам из Социального фонда и межведомственной комиссии ускорить процесс решения таких вопросов.

В четверг Путин поручил упростить процедуру подтверждения стажа для начисления пенсий жителям ДНР и Новороссии, минимизировав бюрократические преграды. Ранее российский лидер подписал закон, включающий в трудовой стаж россиян работу на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.