Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

Tекст: Валерия Городецкая

Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

«А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.