В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.9 комментариев
Стало известно о возможной встрече Трампа, Макрона и Зеленского в США
В Раде заявили о возможной встрече Трампа, Макрона и Зеленского в день инаугурации президента США
Париж и Киев рассматривают возможность проведения переговоров с участием президента Франции Эммануэля Макрона, украинского лидера Владимира Зеленского и победившего на выборах в США Дональда Трампа. Встреча может состояться 20 января, в день инаугурации Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Немного инсайдов. Украина и Франция обсуждают возможность проведения встречи в формате «Нотр-Дам», – приводит слова украинского нардепа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать, если захочет присутствовать. Сам Трамп посетил Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления. В Париже состоялись трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского.