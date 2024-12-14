Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

Tекст: Вера Басилая

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.