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Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных
Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен
На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.
Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».
ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.
Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.
Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.