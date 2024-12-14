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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 21:12 • Новости дня

    Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

    Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

    Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

    ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

    Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    14 декабря 2024, 17:41 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ Дупешко в зоне СВО

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава разведки 25-й бригады ВСУ Николай Дупешко был уничтожен российским БПЛА на Покровском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о начальнике разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майоре Николае Дупешко.

    Поддубный сообщил, что Дупешко был уничтожен в результате удара российского беспилотного летательного аппарата на Покровском направлении. По словам военкора, Дупешко был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

    Ранее военкоры сообщали, что подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.

    До этого украинские власти сообщили, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

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    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    14 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине подтвердили, что сбитый российскими ПВО у Херсона украинский летчик 299-й бригады тактической авиации применял средства поражения иностранного производства, однако не уточнили их наименование.

    Украина признала, что сбитый у Херсона летчик тактической авиации применял иностранные средства поражения, сообщает ТАСС.

     «Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», – заявили в Воздушных силах ВСУ. Однако информации о конкретных типах оружия и модели сбитого самолета предоставлено не было.

    Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что самолет был сбит российскими силами противовоздушной обороны севернее Херсона. Также ранее губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

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    14 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа подрывников ВС России, именуемая «хоккеистами», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62.

    Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

    Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

    «Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

    Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

    «В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

    Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

    Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

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    14 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор

    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, над зданием был поднят российский флаг.

    «Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», – заявил он.

    Курахово находится в западной части ДНР, и контроль над данным объектом имеет стратегическое значение. Рогов подчеркнул, что это свидетельствует о продвижении российских войск в регионе и укреплении их позиций.

    Накануне районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров.

    Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

    Между тем в ВСУ сменили командующего группой «Донецк» на фоне блокировки под Курахово.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое количество былозападнее Макеевки, Невского, … на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран», – сказал он, добавив, что когда поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников, он не был удивлен.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на этих участках фронта указывают достоверные факты: «тела ликвидированных боевиков, шевроны и литература. Как правило, документов при себе они, естественно, не имеют», – подчеркнул он.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    14 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

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    14 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ с психическим расстройством

    Российские морпехи взяли в плен психически нездорового бойца ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские военные взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, страдающего психическим расстройством, который был мобилизован несмотря на заболевание, и получил 24 ранения от атаки украинского дрона, сообщили военкоры.

    Российские морпехи взяли в плен украинского штурмовика, мобилизованного несмотря на тяжелое психическое расстройство, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    «Я Мухин Виталий Викторович. 5 июля 2024 года в городе Знаменке ТЦКшники похитили очередную жертву. Похитили Игнатенко Дмитрия Витальевича 1975 года рождения. 49-летний Дмитрий болен с детства. У него диагноз – психическое расстройство третьей степени», – рассказал другой пленный боец ВСУ на видео, опубликованном в канале.

    По словам Мухина, Игнатенко после курса молодого бойца попал в штурмовое подразделение. Российский морпех рассказал, что пленный украинец сидел в блиндаже, был без бронежилета и оружия и постоянно повторял, что не хочет воевать.

    Вместе с ним в плен сдались еще двое украинских военных и, когда их выводили в тыл, российские морпехи попали под обстрел украинского FPV-дрона. Один украинский пленный погиб, двое получили ранения, в том числе Игнатенко, в которого попало 24 осколка. Российским врачам удалось спасти раненых украинских пленных.

    Ранее пленный украинец Роман Гутник сообщил о мобилизации в ВСУ бойца со стеклянным глазом.

    До этого на Украине решили привлекать инвалидов и женщин к разминированию территорий, несмотря на риски для их здоровья.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мобилизацией украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

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    14 декабря 2024, 07:37 • Новости дня
    Система ПВО сбила 37 украинских беспилотников за ночь

    Военные за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, еще семь – над Брянской областью, пять сбиты над Орловской областью, один – над акваторией Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.

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    14 декабря 2024, 05:27 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Купянском

    ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на то, что Киев стянул на этот участок фронта элитные подразделения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Здесь (у Купянска) наблюдаются и резервы командующего Сухопутных войск украинских боевиков (командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого), и националистические радикальные движения, и так называемые элитные специальные подразделения», – приводит ТАСС слова Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.

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    14 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных

    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных, трое сдались в плен

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают наступление на позиции ВСУ на территории Курской области, украинская сторона потеряла более 200 военнослужащих, танк, американскую машину пехоты Bradley и другую технику. сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям девяти бригад ВСУ, включая три механизированные, тяжелую механизированную, две танковые, две десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и две бригады теробороны. Удары были нанесены в районах 11 населенных пунктов, среди которых Викторовка, Гуево, Куриловка, Николаево-Дарьино и Свердликово.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и других в Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, американская боевая машина пехоты Bradley, боевая бронемашина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция РЭБ. Также сообщается о трех украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял, по данным Минобороны, более 40 тыс. 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров и 1253 бронемашины.

    Накануне российские военные ликвидировали свыше 200 украинских военнослужащих и два британских танка Challenger в Курской области.

    А в субботу Росгвардия сообщила о ликвидации более 30 националистов в ходе спецоперации в том же регионе.

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    13 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Донецк

    Пушилин: ПВО сбила дальнобойные ракеты ВСУ над Донецком

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили дальнобойные ракеты, выпущенные ВСУ по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, обломки сбитых ракет упали в Киевском районе Донецка. Благодаря действиям ПВО удалось избежать жертв среди мирного населения и серьезных разрушений, следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

    Он сообщил, что в результате падения обломков ракет повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе. Также зафиксированы повреждения двух объектов гражданской инфраструктуры в Горловке: детского сада в Центрально-Городском районе и линии электропередач в Никитовском районе.

    Всего за сутки, по словам Пушилина, украинские военные совершили шесть атак, применяя реактивную артиллерию HIMARS калибром 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм.

    Ранее ракета ВСУ была сбита над центром Донецка. До этого российские силы ПВО предотвратили террористическую атаку с использованием 13 беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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