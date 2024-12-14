Губернатор сообщил о ликвидации последствий атаки на ТЭК в Орловской области

Клычков: Атака ВСУ на объект ТЭК в Орле не сказалась на работе заправочных станций

Tекст: Вера Басилая

Андрей Клычков сообщил в своем Telegram -канале, что атака ВСУ на объект топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области не повлияла на работу заправочных станций и важных инфраструктурных объектов.

Он подчеркнул, что ситуация на объекте находится под контролем, и происшествие никак не сказалось на функционировании критически важных узлов.

По словам губернатора, ночью 11 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами ПВО над Орловской областью. Однако в результате атаки на топливном объекте произошло возгорание. Местные оперативные службы продолжают работать над устранением последствий.

Клычков также сообщил, что возгорание было локализовано, начата пенная атака и продолжается тушение. Проводится мониторинг состояния воздуха и окружающей территории. В настоящее время жителям рекомендовано не открывать окна и не покидать дома без необходимости до полного устранения угрозы.

Губернатор добавил, что в случае опасной концентрации токсичных веществ в воздухе местные власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, но в данный момент такой необходимости нет.

Ранее российские ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря в ночь на субботу.

Кроме того, беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Орловской области, в результате чего произошло возгорание топлива.