Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Сенатор назвал сроки запуска маркетплейсов в новых регионах
Сенатор Ворона сообщил о запуске маркетплейсов в новых регионах в декабре
Пункты выдачи заказов маркетплейсов и крупные торговые сети начнут работать на воссоединенных территориях до конца декабря, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Уже ведется открытие пунктов выдачи заказов, заявил Ворона в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Мы не очень афишируем названия конкретных торговых сетей и конкретных компаний, но могу сказать таким образом, что крупные сети заходят уже в конце декабря этого года», – пояснил сенатор.
Также, по его словам, заметные изменения в этой области ожидаются в январе-феврале 2025 года.
В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что маркетплейсы Ozon и Wildberries получили одобрение на работу в Донецкой и Луганской народных республиках.