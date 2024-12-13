Глава МИД Латвии: ВСУ хватит оружия до лета 2025 года

  • Новость часаПо всей Украине сообщили о серии новых взрывов и воздушной тревоге
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    Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    МИД: Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Компания Ахметова сократила добычу угля в Красноармейске
    США ввели санкции против Грузии
    В Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы газового кризиса
    Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 09:33 • Новости дня

    Глава МИД Латвии: ВСУ хватит оружия до лета 2025 года

    Министр Браже заявила о достаточности вооружения для ВСУ до конца лета 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что имеющееся у Украины оружие позволит ее армии продержаться до конца лета 2025 года.

    Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что у Украины хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, сообщает РИА «Новости». В интервью Bloomberg она отметила, что Киев способен продержаться весь летний период с тем арсеналом, который уже находится в его распоряжении.

    Браже также подчеркнула, что Латвия уже предоставила Украине помощь, эквивалентную приблизительно 1% от своего ВВП. При этом она заверила, что эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выделили Украине военную помощь на 500 млн долларов, National Interest сообщил о возможной передаче ядерного оружия Украине, а Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС

    Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на автомобиль МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции указывает на планы нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    «Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».

    Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.

    Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

    Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.

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    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

    Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.

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    12 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским властям следует организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители с оккупированных ВСУ территорий Курской области могли покинуть опасные зоны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или в разрушенных домах. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Она пояснила, что обратилась к киевскому режиму с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место. Омбудсмен выразила надежду, что переговоры завершатся конкретными действиями украинской стороны для спасения людей в Курской области.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области.

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    12 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных

    Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 40 тыс. человек и значительное количество техники, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка.

    ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

    В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

    В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

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    12 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского

    Стало известно о намерении будущего главы ФБР США Пателя расследовать действия Зеленского

    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского
    @ Luis Villegas/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий директор ФБР Кэш Пател заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

    Пател сообщил в подкасте Kash's Corner о планах провести расследование против Зеленского. Как пишет Lenta.ru, Пател намерен выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения дальнейшей помощи от Вашингтона.

    Пател выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Президент Украины обвинил в этом Россию, однако позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

    В связи с этим будущий глава ФБР считает, что доверять Зеленскому и передавать ему миллиарды долларов помощи США следует с осторожностью, требуя детальных отчетов о расходах.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены 20-миллиардного кредита Украине, который США выделили, путем снятия санкций с замороженных активов России.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Красноармейска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    12 декабря 2024, 23:06 • Новости дня
    Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину

    Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности направить миротворцев на Украину и в Газу

    Tекст: Антон Антонов

    Италия готова участвовать в миссии миротворцев на Украине, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Однако вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным.

    «Я надеюсь на разговоры о мире, скорейшем направлении миротворцев на Украину, а также в Газу. Мы готовы к этой роли, мы всегда ею славились», – приводит слова Крозетто ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Таяни выразил мнение, что обсуждение отправки миротворческих сил на Украину преждевременно. По его словам, главной задачей сейчас является достижение «справедливого мира», и любые инициативы по миротворческой миссии будут рассматриваться позже. Таяни отметил, что решение о необходимости такой миссии будут принимать главы государств и правительств. Также он подчеркнул важность совместных действий США и Европы для окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    Сообщалось, что Франция решила обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не направит войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

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    12 декабря 2024, 23:47 • Новости дня
    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

    Байден утвердил 72-й пакет военной помощи Украине

    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
    @ Evan Vucci/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.

    По его словам, в состав пакета входят средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и бронетехника. Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву до истечения срока полномочий администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. На Украине заявили, что эффективность армии падает из-за недостатка вооружений, а не от проблем с мобилизацией. В свою очередь, США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    12 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось

    Генсек НАТО Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона восстанавливается значительно быстрее, чем ожидал Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

    Россия, несмотря на усилия украинских союзников НАТО, значительно преуспевает в восстановлении своих военных возможностей и эффективно учится на предыдущих ошибках, сказал генсек, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что Китай производит вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США. Эти обстоятельства, по его мнению, вынуждают НАТО рассмотреть необходимость срочной милитаризации европейской промышленности и увеличения военных расходов стран-участниц альянса.

    Ранее источники сообщали, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО обсуждали поставки оружия Киеву, а также гарантии безопасности для Украины, которые не будут «провоцировать Россию».

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