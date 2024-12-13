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Ермак опроверг встречу с Келлогом в США
Ермак опроверг встречу с будущим спецпосланником Трампа по Украине Келлогом в США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не встречался с Китом Келлогом в США, которого избранный американский президент Дональд Трамп собирается назначить спецпосланником по Украине.
Ермак отметил, что был знаком с Келлогом еще до его назначения и встречался с ним во время предыдущих визитов в Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
«В этот раз мы с ним разминулись. Он должен был быть на встрече с Майком Уолтцем, но я приехал из Флориды, а Келлог полетел во Флориду. Поэтому в этот раз мы с ним не встречались», – заявил Ермак.
Ермак также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Келлогом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине, а ключевым автором мирного плана является Келлог.
Украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. СМИ сообщали, что на встрече были представители будущей администрации Белого дома – Келлог и Майк Уолц, который должен стать советником Трампа по нацбезопасности.