Ермак опроверг встречу с Келлогом в США

Ермак опроверг встречу с будущим спецпосланником Трампа по Украине Келлогом в США

Tекст: Антон Антонов

Ермак отметил, что был знаком с Келлогом еще до его назначения и встречался с ним во время предыдущих визитов в Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«В этот раз мы с ним разминулись. Он должен был быть на встрече с Майком Уолтцем, но я приехал из Флориды, а Келлог полетел во Флориду. Поэтому в этот раз мы с ним не встречались», – заявил Ермак.

Ермак также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Келлогом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине, а ключевым автором мирного плана является Келлог.

Украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. СМИ сообщали, что на встрече были представители будущей администрации Белого дома – Келлог и Майк Уолц, который должен стать советником Трампа по нацбезопасности.