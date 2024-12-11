Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
Украинские военные, возможно, использовали дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для атаки на Таганрог, сообщают СМИ.
Украинские вооруженные силы могли нанести удар ракетами ATACMS, но официальных подтверждений этой информации нет, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.