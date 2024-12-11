МИД осудил нападение на экспертов МАГАТЭ во время ротации на Запорожской АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

В заявлении на сайте Министерства иностранных дел подчеркивается, что подобные действия украинской стороны демонстрируют уверенность во вседозволенности и безнаказанности.

Инцидент произошел 10 декабря, когда вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала Агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

МИД заявил: «Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность».

В ведомстве выразили возмущение по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники игнорируют международное мнение и последствия своих действий. Это, по мнению МИД РФ, свидетельствует об их отказе от принципов ядерной безопасности.

В ноябре сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки киевского режима помешать этой операции.

Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач.