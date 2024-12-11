Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Россия осудила нападение Киева на экспертов МАГАТЭ
МИД осудил нападение на экспертов МАГАТЭ во время ротации на Запорожской АЭС
МИД России выразил осуждение в адрес Киева за нападение на экспертов МАГАТЭ при ротации на Запорожской АЭС, подчеркнув угрозу ядерной безопасности.
В заявлении на сайте Министерства иностранных дел подчеркивается, что подобные действия украинской стороны демонстрируют уверенность во вседозволенности и безнаказанности.
Инцидент произошел 10 декабря, когда вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала Агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.
МИД заявил: «Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность».
В ведомстве выразили возмущение по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники игнорируют международное мнение и последствия своих действий. Это, по мнению МИД РФ, свидетельствует об их отказе от принципов ядерной безопасности.
В ноябре сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки киевского режима помешать этой операции.
Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач.