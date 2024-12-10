Бортников сообщил о применении арсенала НАТО для атак на Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году количество террористических атак значительно возросло, это связано с беспрецедентной поддержкой киевского режима со стороны «коллективного Запада», заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель Бортников, передает ТАСС.

«[Киевский режим] применяет для террористических атак предоставленный странами НАТО арсенал средств, включая ракетные системы, позволяющие бить вглубь российской территории», – пояснил он.

Противник активно использует западные спецслужбы для развертывания агрессивной антироссийской пропаганды и вербовки исполнителей диверсионно-террористических актов. Он сообщил, что злоумышленники не гнушаются использовать обман, угрозы и шантаж.

Бортников также указал на активность международных террористических организаций, которые формируют террористические ячейки в среде трудовых мигрантов и пытаются вовлекать молодежь и студентов в преступную деятельность.

Ранее Бортников заявлял, что НАТО активно стремится расширить свое военное присутствие в Арктике и Балтике, а также получить доступ к стратегически важному Каспийскому морю.