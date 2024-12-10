Житель Раздольного в ДНР использовал российских пленных как рабов

Беженец рассказал, что житель Раздольного в ДНР держал российских пленных для работы на ферме

Tекст: Вера Басилая

В Раздольном, расположенном в ДНР, местный житель Александр Филахтов использовал российских военнопленных в качестве рабов. Эту информацию сообщил эвакуированный из поселка беженец. По его словам, в подвале у Филахтова находились шестеро пленных, которых затем сдавали в аренду для сельскохозяйственных работ на ферме, передает РИА «Новости».

Беженец добавил, что Филахтов сотрудничал с вооруженными силами Украины, которые снабжали его пленными. После того как российские войска взяли Раздольное под контроль, семья Филахтова бежала в Днепропетровск.

Эвакуированный житель также рассказал, что при отступлении ВСУ оставляют за собой «голую землю». «Сначала целенаправленно били по огородам, потом по сараям, а затем уже по домам. Даже уже сгоревшие дома обстреливают, чтобы выровнять с землей», – сообщил беженец.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались жестоким издевательствам.