  • Новость часаВС России заняли выгодные позиции под Купянском
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    Крах Сирии был заложен в ее истории
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    38 комментариев
    10 декабря 2024, 07:43 • Новости дня

    Житель Раздольного в ДНР использовал российских пленных как рабов

    Беженец рассказал, что житель Раздольного в ДНР держал российских пленных для работы на ферме

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Раздольного в ДНР Александр Филахтов эксплуатировал российских военнопленных, сдавая их в аренду для работы на ферме, рассказал эвакуированный беженец.

    В Раздольном, расположенном в ДНР, местный житель Александр Филахтов использовал российских военнопленных в качестве рабов. Эту информацию сообщил эвакуированный из поселка беженец. По его словам, в подвале у Филахтова находились шестеро пленных, которых затем сдавали в аренду для сельскохозяйственных работ на ферме, передает РИА «Новости».

    Беженец добавил, что Филахтов сотрудничал с вооруженными силами Украины, которые снабжали его пленными. После того как российские войска взяли Раздольное под контроль, семья Филахтова бежала в Днепропетровск.

    Эвакуированный житель также рассказал, что при отступлении ВСУ оставляют за собой «голую землю». «Сначала целенаправленно били по огородам, потом по сараям, а затем уже по домам. Даже уже сгоревшие дома обстреливают, чтобы выровнять с землей», – сообщил беженец.

    Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления.

    В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались жестоким издевательствам.

    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    9 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 504 беспилотника, 586 ЗРК, 19 713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    9 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о резком увеличении контратак ВСУ на рубежах ЛНР

    Марочко: ВСУ за неделю увеличили количество контратак на рубежах ЛНР более чем в 2,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, которые возросли более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) резко увеличили количество контратак на линии фронта у границ Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, за последнюю неделю интенсивность атак возросла более чем в 2,5 раза. Российские военные успешно отразили все эти атаки.

    С 30 ноября по 6 декабря подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отбили 70 контратак ВСУ на всех участках фронта в ЛНР, что на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Больше 60 из этих атак были отбиты на Купянском и Сватовско-Кременском участках фронта, где российские силы продолжают продвижение.

    Андрей Марочко отмечает, что статистический анализ данных свидетельствует о резкой активизации действий ВСУ на западных рубежах ЛНР. 7 декабря Минобороны сообщило о нанесении поражения живой силе и технике шести украинских бригад в разных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    Ранее Марочко сообщил об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ у Сергеевки на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. Также командование ВСУ направило штурмовиков батальона «Азов» на этот участок, поскольку положение украинских сил там заметно ухудшилось. Украинские боевики продолжают сопротивление в районе Копанок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь. Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевки, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ.

    Между тем ранее Марочко сообщил, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать.

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    9 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Зеленский пообещал «поработать» над предложением Макрона о войсках Запада на Украине

    Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине до принятия в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО, рассматривая предложение французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание «Страна».

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных войск в Украине в качестве временной гарантии безопасности. Об этом Зеленский сообщил журналистам на встрече с немецким политиком Фридрихом Мерцем.

    Глава Украины подчеркнул, что это решение может быть актуальным до того, как Украина станет членом НАТО, что, по его словам, является настоятельной целью Киева. Он также отметил, что планирует обсудить вопрос приглашения страны в Альянс с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

    Зеленский выразил обеспокоенность тем, кто обеспечит безопасность Украине в период между приглашением в НАТО и фактическим вступлением в Альянс. Он напомнил о предложении Макрона разместить войска одной из стан Запада на украинской территории и заявил: «Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля». Однако, по его словам, для этого необходимо иметь четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    В разговоре с журналистами Зеленский также подтвердил, что обсуждал с бывшим президентом США Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном тему замороженного конфликта и гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Киев более всего в мире стремится к окончанию войны и считает, что дипломатическое урегулирование позволит сохранить больше жизней.

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    9 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    США гарантировали экипировку ВСУ при мобилизации 18-летних

    Вашингтон пообещал Киеву экипировать ВСУ в случае мобилизации 18-летних

    Tекст: Максим Попов

    США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Как передает ТАСС, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что окончательное решение о составе вооруженных сил принимает Украина. Однако Соединенные Штаты уже выразили готовность оказать поддержку в случае мобилизации 18-летних.

    Миллер на брифинге отметил, что США и их союзники готовы обеспечить экипировку и обучение дополнительных сил, если Украина решит увеличить количество мобилизованных. Он подчеркнул: «В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.

    в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    9 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Ракета «Изделие-305» показала хирургическую точность в СВО

    Оздоев: Российские военные применяют ракету «Изделие-305» с высокой точностью в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская ракета «Изделие-305» демонстрирует высокую точность в зоне спецоперации, позволяя поражать цели с хирургической точностью благодаря невозможности подавления ее каналов управления, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

    Российская ракета «Изделие-305» активно используется в зоне спецоперации, пишет «Красная Звезда». Оздоев отметил, что ракета применяется с хирургической точностью, позволяя точно поражать выбранные цели, включая личный состав противника, находящийся на чердаках. Он подчеркнул, что ее каналы управления невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

    «Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель», – заявил Оздоев, добавив, что точность позволяет выбирать конкретные объекты для поражения.

    Ракета «Изделие-305» имеет дальность стрельбы до 14,5 км, что позволяет вертолетам совершать пуски вне зоны действия противовоздушной обороны противника. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной частью массой 25 килограммов и способен развивать скорость до 230 метров в секунду.

    Эта легкая многоцелевая управляемая ракета класса «воздух – поверхность» была принята на вооружение в сентябре 2022 года. Ее использование подтверждает высокую эффективность российских вооружений в современных конфликтах.

    Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием. Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, от дальности применения их точность не зависит.

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    9 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Пушков оценил влияние заявлений Трампа на политику США по Украине

    Пушков: Трамп начинает конкретизировать внешнюю политику США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу, некоторые его заявления вызвали «ужас» у половины Палаты представителей, почти всего Сената, представителей Госдепа, Минобороны, аппарата СНБ, ЦРУ и других разведведомств США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По словам сенатора, слова Трампа могут не всегда совпадать с реальностью, что понимают его противники.

    «Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое», – отметил Пушков.

    Пушков подчеркнул, что хотя Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, его авторитет достаточно силен, чтобы повлиять на политику США в отношении Украины. Он добавил, что заявления Трампа вызывают «ужас» у многих американских ведомств, таких как Палата представителей, Сенат, Госдепартамент и разведывательные службы.

    Тем не менее выбор Трампа ключевых фигур во внешней политике, за исключением Тулси Габбард, устраивает двухпартийный истеблишмент, считает сенатор.

    «Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», – заключил Пушков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

    До этого Трамп заявил, что киевский режим желает заключить соглашение об урегулировании конфликта с российской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    10 декабря 2024, 07:27 • Новости дня
    ВС России заняли выгодные позиции под Купянском

    Марочко сообщил об улучшении тактического положения ВС России под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай благодаря ослаблению некоторых участков противника, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ослабление некоторых участков противника позволило российским силам занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай, передает РИА «Новости».

    Марочко заявил, что украинскому командованию пришлось выделять дополнительные резервы на Купянское направление, чтобы стабилизировать ситуацию. Эти резервы изначально предполагались для восполнения потерь на других участках.

    Эксперт отметил, что в последние сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике.

    Ранее российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения.

    До этого российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск.

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    9 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и взрывах в девяти областях Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной ситуации на фронте, ссылаясь на оперативную сводку, при этом взрывы были зафиксированы в нескольких областях, включая Киевскую и Одесскую.

    Сложная ситуация для Вооруженных сил Украины сохраняется по всей линии фронта, сообщает ТАСС. Генеральный штаб ВСУ в своей последней оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале, заявил, что ситуация характеризуется как «сложная». В сводке не уточняются детали, но подчеркивается напряженность на всех направлениях.

    В ночь на понедельник, по данным украинского издания «Телеграф», в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях раздавались взрывы. Это свидетельствует о продолжающихся боевых действиях и сохраняющемся риске новых атак.

    Последний раз Генштаб ВСУ сообщал о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения 5 декабря. В тот период также отмечалась активизация военных действий и критическая ситуация для украинских сил.

    В конце ноября Генеральный штаб ВСУ также признавал сложную ситуацию на линии соприкосновения, подчеркнув превосходство российских сил в живой силе и технике.

    Киев уже утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, а министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся жесткой критике в статье украинского издания «Зеркало недели» за то, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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