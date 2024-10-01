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В Госдуме сочли важными данные ООН о пытках военнопленных на Украине
Депутат Заварзин назвал важными данные ООН о пытках военнопленных на Украине
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул важность доклада ООН о пытках российских военнопленных на Украине и призвал международное сообщество обратить внимание на эти преступления и предпринять соответствующие действия.
Заварзин отметил, что Россия активно действует на международных площадках, чтобы донести информацию о действиях вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении военнопленных, передает Lenta.Ru.
По словам депутата, такие случаи, как расстрелы пленных и издевательства над гражданскими, в том числе детьми, должны быть широко обсуждены, и он считает положительным шагом публикацию доклада ООН.
Он также подчеркнул, что важно не ограничиваться разговорами на закрытых встречах, а предпринимать реальные действия после публикации подобных отчетов. «Это должно повлиять, и те, кто понимают, что происходит, должны действительно учитывать те реальности, которые творят на Украине», – заявил депутат.
Напомним, ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.