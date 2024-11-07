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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 16:47 • Новости дня

    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе

    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие в США, Грузии и Молдавии выборы показали поляризацию общества в этих странах и недовольсво избирателей западной глобалистской системой, причем даже внутри Америки. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы в США, Молдавии и Грузии: о чем говорят результаты?».

    «Вопреки фальсификациям со стороны Демпартии, на выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Окончательные итоги подведут 17 декабря, но, по предварительным прогнозам, Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, а Камала Харрис – чуть больше 220», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Проблема фальсификации выборов коснулась не только США, но и Молдавии с Грузией. «Майя Санду смогла возглавить республику только с помощью махинаций. Внутри страны она проиграла Александру Стояногло, но победила благодаря западной диаспоре. При этом полумиллиону молдаван, живущим в России, не дали голосовать: им выделили 10 тыс. бюллетеней и два участка. В Грузии «Грузинская мечта» показала желание общества вернуться к суверенному развитию, но это не устроило Запад», – подчеркнул он.

    Таким образом Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом, добавил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира и даже, я думаю, в глазах Европейского Союза эта победа не выглядит убедительной. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. А так называемый курс на евроинтеграцию тоже не поддержан большинством молдаван».

    «Еще одна общая черта выборов в США, Молдавии и Грузии – это поляризация общества. Мир остается в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд ни на новую американскую администрацию, ни на «новую» элиту в Молдавии», – подчеркнул Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

    «Победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке во время избирательной кампании, особенно вопросам экономики и миграции. Однако его внешнеполитическая позиция, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной. Его действия как президента будут ограничены, и важно внимательно следить за его заявлениями и политикой в отношении России и Украины», – уточнил Сетов.

    При этом Россия не питает иллюзий в отношении Трампа – внешнеполитический курс Москвы останется неизменным как в вопросе защиты национальных интересов, так и в вопросе построения справедливого многополярного мира, прогнозирует Алексей Мартынов. политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

    Вместе с тем, результаты выборов в США, Грузии и Молдавии объединяет и другой фактор – это недовольство избирателей западной глобалистской системой даже внутри Америки. «В мире есть разочарование в самой западной цивилизации. Приходится подруливать с помощью фальсификаций, но все это перестало срабатывать», – заметил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем и конституционного устройства государств.

    «Общества Грузии и Молдавии выбирают самостоятельный путь. Это общий тренд для всего мира. Многие страны Латинской Америки, страны Африки и Азии также пошли своей дорогой. Роль США в мире уменьшается, и Трамп может оказаться подходящей фигурой для того, чтобы вписаться в этот вот новый мир, который создается благодаря усилиям России», – резюмировал политолог.

    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев


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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    6 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой

    Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений».

    Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на пост и подчеркнул, что результаты голосования стали воплощением личного подвига политика, передает БелТА.

    «Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», – подчеркнул белорусский лидер.

    До этого Лукашенко заявлял, что благодаря конкурентке Трампа на выборах в США Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.

    Коментарии (18)
    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»

    Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

    Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

    «Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

    Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за провала Харрис

    Axios: Члены Демпартии США начали искать виновных в провале Харрис на выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвинять руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах, сообщил портал Axios.

    Издание пишет, что внутри Демократической партии США после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах возникла напряженная ситуация, передает ТАСС.

    Конгрессмен из Иллинойса Бред Шнайдер выразил разочарование результатами выборов, отметив, что это «не то, на что он надеялся».

    Некоторые демократы считают, что ответственность за неудачу лежит не на идеологической платформе партии, а на ее руководстве. Вместе с тем было высказано мнение, что даже Джо Байден не смог бы добиться лучших результатов.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Сенатор из Вермонта Берни Сандерс указал на высокооплачиваемых консультантов, которые, по его мнению, не извлекли уроков из кампании.

    Конгрессмен Томас Суоцци из Нью-Йорка подчеркнул важность анализа голосования за Дональда Трампа, призывая Демократическую партию к самокритике и к внимательному отношению к избирателям. Суоцци заявил, что партия должна спросить себя, что именно Трамп сделал правильно, а партия сделала неправильно, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

    Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

    СМИ сообщали, что его избрание стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис.

    В то же время Камала Харрис, выступая перед сторонниками после поражения, заявила о необходимости признать результаты голосования.

    Президент США Джо Байден заявил, что Камала Харрис продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 23:36 • Новости дня
    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за особенностей зумеров

    Business Insider сообщил о потере Харрис на выборах в США тысяч голосов из-за неумения зумеров расписываться

    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за особенностей зумеров
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис потеряла на выборах президента тысячи голосов из-за аннулирования бюллетеней зумеров, которые не смогли поставить одинаковые подписи, пишет Business Insider.

    По информации Business Insider, зумеры, которые составляют часть поддерживающей Харрис аудитории, не смогли поставить две одинаковые подписи при голосовании по почте, пишет «Московский комсомолец».

    Тысячи бюллетений были аннулированы. Сотрудники избирательных комиссий предпринимали попытки связаться с молодыми избирателями для уточнения подписей, но зумеры зачастую игнорируют звонки с неизвестных номеров.

    Зумеры, или Поколение Z – люди, которые родились с конца 1990-х по начало 2010-х годов, они с детства привыкли использовать гаджеты вместо ручки и бумаги. В публикации также упоминается, что с 2010 года во многих школах США прекратили обучение письму от руки, заменив его на использование планшетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканец Дональд Трамп получил на выборах на 5 млн голосов больше, чем Харрис, так как миллионы избирателей, проголосовавших в 2020 году за Джо Байдена, не стали голосовать за его вице-президента.

    Коментарии (7)
    7 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы

    The Guardian: Победа Трампа грозит Европе торговыми спорами и усилением Путина

    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы
    @ REUTERS

    Победа Дональда Трампа на выборах в США создала угрозу торговой войны для Европы, а также усилила позиции Владимира Путина, что требует объединения усилий Евросоюза и Британии, пишет в The Guardian британский аналитик Пол Тейлор.

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает серьезные проблемы для Европы. Основные риски включают подрыв НАТО, торговую войну с США и давление на ЕС в рамках американо-китайского торгового конфликта. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить сделку с Россией, ущемляющую интересы Украины, пишет Тейлор в The Guardian.

    На фоне политической нестабильности в Германии и Франции, а также роста популизма европейские страны сталкиваются с задачей укрепления единства в условиях возможного давления из США. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна больше полагаться на собственные силы в области обороны и укреплять свою роль в НАТО.

    Европейская комиссия уже подготовила план на случай возвращения Трампа и возможного введения тарифов на европейские товары. Однако сохраняется озабоченность тем, что страны ЕС будут стремиться заключить индивидуальные соглашения с США, как это было в прошлом.

    Победа Трампа может также усилить позиции националистических лидеров в Европе и создать разногласия по вопросам миграции и гендерной политики. Это создает угрозу для либеральных ценностей ЕС и может привести к конфликтам с европейским законодательством, полагает аналитик The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, видя в Германии экономического конкурента и стремясь налаживать связи с другими странами ЕС, что вызвало шок у властей ФРГ, сообщил политолог Александр Рар.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал поражение Майе Санду и заявил, что это не окончательное поражение, а лишь проигранная битва.

    Стояногло заявил в своем Telegram-канале: «Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», сообщает ТАСС.

    Он также заявил о слабости действующей власти, утверждая, что победа Майи Санду основана на манипуляциях и ненависти, и ее поражение неизбежно. Стояногло подчеркнул, что нынешняя власть не умеет ни выигрывать, ни проигрывать достойно. По его словам, «если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени».

    Стояногло добавил, что манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой для власти, и выразил уверенность, что изменения в стране неизбежны.

    Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

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