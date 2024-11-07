Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе

Tекст: Олег Исайченко

«Вопреки фальсификациям со стороны Демпартии, на выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Окончательные итоги подведут 17 декабря, но, по предварительным прогнозам, Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, а Камала Харрис – чуть больше 220», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

Проблема фальсификации выборов коснулась не только США, но и Молдавии с Грузией. «Майя Санду смогла возглавить республику только с помощью махинаций. Внутри страны она проиграла Александру Стояногло, но победила благодаря западной диаспоре. При этом полумиллиону молдаван, живущим в России, не дали голосовать: им выделили 10 тыс. бюллетеней и два участка. В Грузии «Грузинская мечта» показала желание общества вернуться к суверенному развитию, но это не устроило Запад», – подчеркнул он.

Таким образом Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом, добавил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира и даже, я думаю, в глазах Европейского Союза эта победа не выглядит убедительной. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. А так называемый курс на евроинтеграцию тоже не поддержан большинством молдаван».

«Еще одна общая черта выборов в США, Молдавии и Грузии – это поляризация общества. Мир остается в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд ни на новую американскую администрацию, ни на «новую» элиту в Молдавии», – подчеркнул Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

«Победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке во время избирательной кампании, особенно вопросам экономики и миграции. Однако его внешнеполитическая позиция, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной. Его действия как президента будут ограничены, и важно внимательно следить за его заявлениями и политикой в отношении России и Украины», – уточнил Сетов.

При этом Россия не питает иллюзий в отношении Трампа – внешнеполитический курс Москвы останется неизменным как в вопросе защиты национальных интересов, так и в вопросе построения справедливого многополярного мира, прогнозирует Алексей Мартынов. политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Вместе с тем, результаты выборов в США, Грузии и Молдавии объединяет и другой фактор – это недовольство избирателей западной глобалистской системой даже внутри Америки. «В мире есть разочарование в самой западной цивилизации. Приходится подруливать с помощью фальсификаций, но все это перестало срабатывать», – заметил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем и конституционного устройства государств.

«Общества Грузии и Молдавии выбирают самостоятельный путь. Это общий тренд для всего мира. Многие страны Латинской Америки, страны Африки и Азии также пошли своей дорогой. Роль США в мире уменьшается, и Трамп может оказаться подходящей фигурой для того, чтобы вписаться в этот вот новый мир, который создается благодаря усилиям России», – резюмировал политолог.