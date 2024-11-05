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Нацгвардия Украины разместила бронетехнику у границы с Белоруссией
Украина разместила 15 тыс. военнослужащих и бронетехнику у границы с Белоруссией
На границе с Белоруссией сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тыс. человек, включающая подразделения с бронетехникой из сил специальных операций и Национальной гвардии Украины, заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.
В приграничных областях укреплены оборонительные рубежи и постоянно находятся подразделения специального назначения с бронетехникой из состава сил специальных операций и Национальной гвардии Украины, сообщает ТАСС.
Куприянюк также отметил, что коллективный Запад, управляемый Соединенными Штатами, готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Он подчеркнул, что Запад осознал свою неспособность осуществить государственный переворот в Белоруссии или России и обеспечить победу киевского режима на поле боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников, что связано с напряженностью на границах Белоруссии с Польшей и Украиной, где началась «игра на нервах».