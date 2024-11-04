  • Новость часаЛавров заявил о подготовке США Европы к конфликту с Россией
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    России придется переформатировать все границы Украины
    Власти ЕС назвали победу Санду проявлением «силы воли»
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    В Турции предсказали прекращение военной помощи Украине в 2025 году
    Названо число уничтоженных солдат ВСУ на рубежах ЛНР
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой
    Литва вводит новое ограничение для граждан с российскими паспортами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    19 комментариев
    4 ноября 2024, 11:55 • Новости дня

    Румыния подняла истребители для перехвата БПЛА над Черным морем

    Минобороны Румынии подняло истребители F-16 из-за угрозы БПЛА над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Румынии два истребителя F-16 были подняты в воздух после обнаружения групп беспилотников, направлявшихся к воздушному пространству Украины, однако нарушений национальной границы зафиксировано не было.

    Минобороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 были подняты в воздух для мониторинга ситуации после того, как радары обнаружили группу беспилотников, направлявшихся к воздушному пространству Украины над Черным морем, пишет ТАСС. В 23:34 по местному времени была объявлена тревога на севере уезда Тулча. Истребители взлетели с 86-й авиабазы в Борче для обеспечения безопасности воздушного пространства.

    Воздушная тревога была отменена спустя примерно час, и истребители вернулись на свою базу. Военное командование подчеркнуло, что система радарного наблюдения не зарегистрировала проникновения беспилотников в национальное воздушное пространство.

    В ответ на инцидент Минобороны Румынии наметило проведение поисковых операций на национальной территории вблизи атакованных объектов, начиная с утра 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также поднимала свои истребители для перехвата российского беспилотного летательного аппарата.

    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

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    3 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Google Maps показал расположение украинских военных систем

    На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    @ Google

    Tекст: Вера Басилая

    На сервисе Google Maps появились снимки, на которых видно расположение украинских военных систем, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

    Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

    Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

    «Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

    Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

    В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

    По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

    Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.

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    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

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    3 ноября 2024, 17:19 • Новости дня
    Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов, что может затронуть жителей сел.

    На Украине принят закон, который предусматривает наказание за хранение дров без документов об их происхождении, сообщает ТАСС. Верховная рада внесла изменения в административный и уголовный кодексы, теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

    Закон предполагает, что за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов возможно наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

    Адвокат Алексей Кинебас пояснил, что это нововведение может затронуть многих граждан, особенно в сельских районах, таких как Черниговская область. В зависимости от стоимости древесины, возможно назначение штрафа или даже уголовной ответственности. Например, за хранение дров стоимостью более 30 тыс. гривен (примерно 71 тыс. рублей) без документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

    Подготовка к зиме стала актуальной темой на Украине, особенно в условиях энергетического кризиса. Бывший министр энергетики Иван Плачков предупреждал о сложном отопительном сезоне и советовал гражданам запасаться дровами. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк также отмечал, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины.

    Президент Владимир Зеленский признавал, что зима будет сложной из-за отключений света и потери значительных объемов генерации энергии.

    Ранее Кабинет министров Украины разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова в преддверии начала отопительного сезона.

    Кроме того сообщалось, что Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления до 500 школ страны в зимний период.


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    3 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Зампред Верховного суда Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами.

    Украина находится на грани введения трудовой повинности, при которой граждане могут начать работать за пайки и талоны, заявил заместитель председателя Верховного суда и майор Вооруженных сил Украины Александр Мамалуй.  Он подчеркнул, что страна всего в одном шаге от такого развития событий, добавив: «Никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам». Видео с его заявлением опубликовало издание «Страна», передает ТАСС.

    Финансовое положение Украины остается сложным. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов. Власти неоднократно подчеркивали, что повышение налогов и акцизов неизбежно. Несмотря на усилия, Украина может самостоятельно покрывать только военные расходы, остальная часть бюджета поддерживается за счет помощи союзников.

    В проекте бюджета на 2025 год, внесенном в Верховную Раду, предусмотрен дефицит в размере 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс гривны планируется снизить до 45 за доллар. Согласно анализу агентства РБК-Украина, госдолг к концу следующего года составит 101,8% ВВП, при этом запланировано привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов. Западные союзники настаивают на том, чтобы Киев искал новые источники для увеличения своей способности к самофинансированию.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что пекари бьют тревогу из-за резкого подорожания муки и других ингредиентов, что может привести к дефициту хлеба на внутреннем рынке.

    В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

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    3 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Филиппо призвал прекратить помощь Украине после слов Зеленского

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине из-за заявлений Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, отреагировав на заявление Владимира Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Филиппо выразил свое мнение о ситуации на Украине и отношении стран Запада к этому вопросу, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу назвал реакцию западных стран на предположительное участие северокорейских войск в конфликте «нулевой».

    Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Зеленский, кажется, разочарован своими «союзниками» по НАТО, называя их «нулями», хотя они уже предоставили Украине значительную финансовую и военную поддержку.

    «Теперь Зеленский называет своих »союзников« по НАТО »нулями«, которые »ничего не делают«! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» – написал он.

    Политик также выразил мнение, что просьба Зеленского к НАТО направить войска на Украину является манипуляцией. Он считает, что Европа должна прекратить оказание финансовой и военной помощи Украине, так как в его понимании текущая ситуация – это затянувшаяся игра. «Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием» – призвал Филиппо.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив о присутствии 10 тыс. военнослужащих КНДР в России. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, союзники России имели бы право оказывать помощь Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку позиции Москвы по событиям на Украине и отметил осуждение Пхеньяном курса Запада на расширение НАТО и действий Киева. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый договор России с КНДР о стратегическом партнерстве предусматривает немедленные консультации и возможную военную поддержку при военном нападении.

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    4 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году

    Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Аналитик Серхат Латифоглу заявил о высокой вероятности прекращения военной помощи Западом Украине в 2025 году, что может привести к актуализации мирных переговоров в следующем году.

    Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

    Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.

    Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

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    3 ноября 2024, 15:15 • Новости дня
    ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области

    ВСУ бросили тела погибших военных в урочище Ясиново Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В урочище Ясиново в Курской области обнаружено множество тел погибших украинских солдат, брошенных ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    В районе урочища Ясиново, расположенного в Кореневском районе Курской области, были обнаружены тела погибших украинских военных, передает ТАСС.

    Источник в силовых структурах сообщил, что урочище буквально усеяно телами украинских солдат, которые не были эвакуированы с поля боя после выполнения приказов командования ВСУ. По его словам, тела этих солдат будут переданы украинской стороне в рамках обменного процесса, чтобы родственники погибших «похоронили их по-человечески».

    Минобороны России сообщило, что за последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен.

    За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.

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    3 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    CNN: Путин продолжит СВО на Украине из-за разногласий на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продолжает спецоперацию на Украине, видя разобщенность на Западе и отсутствие понимания у Киева и его партнеров, сообщил телеканал CNN.

    Эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил телеканалу, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь, передает RT.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, и Россия готова к продолжению этой борьбы.

    Путин также подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи, Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что, несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения в Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом, ситуация на Украине остается напряженной, и влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2024, 17:46 • Новости дня
    Экс-спикер Воздушных сил Украины подтвердил перевод военных в пехоту

    Игнат подтвердил перевод военнослужащих Воздушных сил Украины в пехоту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащих из Воздушных сил Украины массово переводят в пехоту, это подтвердил бывший представитель командования ВС Юрий Игнат.

    Он отметил, что эта мера вынужденная и оказывает серьезное влияние на общую картину в армии. Игнат подчеркнул, что такие решения принимаются не от хороших времен и их необходимо выполнять, понимая мотивацию командования, передает ТАСС.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту.

    Также, по словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.


    Коментарии (3)
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