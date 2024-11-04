Румыния подняла истребители для перехвата БПЛА над Черным морем

Минобороны Румынии подняло истребители F-16 из-за угрозы БПЛА над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 были подняты в воздух для мониторинга ситуации после того, как радары обнаружили группу беспилотников, направлявшихся к воздушному пространству Украины над Черным морем, пишет ТАСС. В 23:34 по местному времени была объявлена тревога на севере уезда Тулча. Истребители взлетели с 86-й авиабазы в Борче для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Воздушная тревога была отменена спустя примерно час, и истребители вернулись на свою базу. Военное командование подчеркнуло, что система радарного наблюдения не зарегистрировала проникновения беспилотников в национальное воздушное пространство.

В ответ на инцидент Минобороны Румынии наметило проведение поисковых операций на национальной территории вблизи атакованных объектов, начиная с утра 4 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также поднимала свои истребители для перехвата российского беспилотного летательного аппарата.