Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Кировской области Соколовым
В Кремле состоится встреча президента России Путина с губернатором Кировской области Александром Соколовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин вернулся из Астаны. Весьма и весьма напряженные два дня он провел. И государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, и пресс-конференция Путина. Сегодня президент работает в Кремле», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что Путин проведет встречу с губернатором Кировской области Соколовым в Кремле. Она станет частью публичной части рабочего графика президента.
Помимо публичной беседы с губернатором Кировской области, в графике президента предусмотрены и другие встречи, которые будут проходить в закрытом формате.
Прошлая встреча Путина с Соколовым в режиме один на один проходила в августе 2022 года, когда Соколов был в статусе врио губернатора. При этом Соколов участвовал в заседаниях Госсовета, которые возглавляет президент.