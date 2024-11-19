В Турции обвинили США в разжигании ядерного конфликта из-за ракет в Европе

  • Новость часаЭстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
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    Как американцы управляют пуском ракет с территории Украины
    ЕС не смог договориться об ударах вглубь России
    Небензя: Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем
    Шольц похвалил себя за звонок Путину
    Названы потери ВСУ с начала спецоперации на Украине
    Российские силы закрепились на окраине Купянска
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    Кремль назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    Президент Абхазии Бжания подал в отставку
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

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    19 ноября 2024, 09:09 • Новости дня

    В Турции обвинили США в разжигании ядерного конфликта из-за ракет в Европе

    dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт размещением ракет в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    В период обострения напряженности между Россией и Западом США разжигают ядерный конфликт, размещая ракеты SM-6 и «Томагавк» на территории европейских стран, заявил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE.

    Сель считает, что США стремятся к «контролируемой эскалации» конфликта с Москвой, рассчитывая, что разрушительные последствия их шагов полностью ложатся на союзников в Европе, передает РИА «Новости».

    «Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», – заявил Сель.

    По его словам, американские лидеры не принимают во внимание, что в случае конфликта Россия будет рассматривать НАТО в целом как противника, что увеличивает риск ядерных ударов не только по Европе, но и по США.

    Политик также подчеркнул, что подобное поведение американских властей может привести к неконтролируемой эскалации, способной вызвать глобальные катастрофические последствия.

    Он выразил опасения, что готовность Белого дома жертвовать гражданами стран-союзников для достижения своих целей является откровенно человеконенавистнической.

    Ранее в июле США объявили о планах развернуть с 2026 года в Германии вооружения, включая ракеты SM-6 и «Томагавки», а также новые гиперзвуковые ракеты, ранее размещавшиеся преимущественно на кораблях.

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России, несмотря на заявления НАТО о защите от иранских ракет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше. До этого министр обороны Германии сообщил, что решение разместить в Германии американские ракеты с 2026 года служит ответом на размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.

    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

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    18 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России

    Глава МИД Нидерландов выразил сожаление о раскрытии разрешения США на удары вглубь России

    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил о сожалении в связи с утечкой информации о разрешении США наносить удары вглубь территории России тактическими баллистическими ракетами.

    Вельдкамп выразил мнение, что такое решение является адекватным ответом на присутствие в России военных из КНДР, передает ТАСС.

    Министр отметил, что предпочел бы, чтобы решение имело неожиданный эффект. Согласно его словам, Нидерланды не ограничивают использование переданного Киеву вооружения, в том числе истребителей F-16.

    Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной. Он подтвердил, что Париж изучал возможность одобрения ударов по российским объектам с территории Украины.

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    Напомним, США разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения президента Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Решение США о применении ракет ATACMS против России, по мнению американского журналиста Джексона Хинкла, приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

    Коментарии (51)
    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    18 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России

    Песков: Россия оценила разрешение на удары ракетами ATACMS по своей территории как новый уровень угрозы

    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает, что использование ракет ATACMS для ударов вглубь России означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что такое развитие событий изменило бы вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уже четко сформулировал позицию по дальнобойным ударам американскими ракетами, и подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за публикациями в западной прессе по этому вопросу.

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    Ранее Путин выразил надежду, что Запад воспринял предупреждение о том, что дальнобойные удары вглубь России означают прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул необходимость ответных мер.

    Напомним, США впервые разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать решения Джо Байдена, включая применение ATACMS для ударов вглубь России.

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    18 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России, заявил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

    На пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС Боррель подчеркнул, что это решение было обсуждено на встрече, хотя некоторые его детали остались неясными, передает ТАСС.

    «Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на такие удары.

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    18 ноября 2024, 19:07 • Новости дня
    Росатом объяснил запрет поставок урана из России в США

    Росатом подтвердил правовое обоснование запрета поставок урана в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства РФ о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

    Это решение российского кабмина принято во исполнение поручения президента РФ и находится в правовом поле, говорится в заявлении госкорпорации, передает ТАСС.

    Постановление предусматривает особый порядок организации поставок российского урана в США. В то же время реализация поставок урановой продукции в другие страны продолжится на согласованных с заказчиками условиях в соответствии с национальными законодательствами.

    Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Это касается вывозов по внешнеторговым договорам с лицами, зарегистрированными в США. Исключение составляют разовые лицензии, выданные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Эти меры являются ответом на американское ограничение на 2024–2027 годы и запрет на импорт российского урана с 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты в ответ на введенные США ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. Временные ограничения могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, так как он в значительной степени зависит от российского урана.

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, такие как Индия, Иран и Китай, чтобы сохранить стратегически важные ресурсы для партнеров.

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны

    Сийярто обвинил США и ЕС в готовности расширить конфликт на Украине до мировой войны

    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе в своем отчаянии готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что сторонники войны, находясь в отчаянии, готовы дойти «до самого худшего» рассмотреть возможность расширения боевых действий на Украине до мирового уровня, передает ТАСС.

    При этом Сийярто прямо не упомянул, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать свои системы вооружений большой дальности для ударов вглубь России.

    Ранее Сийярто заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине из-за невозможности Европы в одиночку поддерживать украинскую армию.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения Джо Байденом ракетных ударов ATACMS вглубь российской территории.

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    18 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить

    Дипломат Долгов: Реальной целью США остается нанесение стратегического поражения России

    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Тем временем администрация Джо Байдена хочет усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Сообщения о решении по дальнобойному вооружению фигурировали пока только в прессе, а официальные лица на Западе отказываются от комментариев. Мне кажется, речь может идти о спровоцированных утечках. Впрочем, не исключена и преднамеренная провокация», – допустил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Он напомнил, что незадолго до появления информации о дальнобойной эскалации западные СМИ активно спекулировали на теме мирных переговоров.

    «Очевидно, что реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Разговоры Запада и Киева о мире, как правило, означают лишь то, что они готовят новые провокации», – подчеркнул собеседник, отметив, что Москва не верит в серьезность текущих миротворческих сигналов Запада.

    Кроме того, как полагает дипломат, этот шаг администрации Джо Байдена призван усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса. На этом фоне Долгов обратил внимание на то, когда именно решение по дальнобойному вооружению появилось в СМИ.

    «Сейчас в США переходный период, 20 января 2025 года в должность президента должен вступить Трамп. Передача власти – это удачный момент, когда ответственность за последствия ударов вглубь России можно будет переваливать друг на друга», – рассуждает спикер. Он признался, что нынешний шаг администрации Байдена был в некотором смысле предсказуемым: «нынешняя американская власть больше ничего не может сделать, кроме как заниматься провокациями, пытаться что-то урвать и как-то нагадить».

    По оценкам Долгова, администрация Байдена войдет в историю как самая слабая и недееспособная, которая при этом поставила мир на грань очень серьезной эскалации. «Не хотел бы я быть Байденом», – иронично отметил собеседник. Вместе с тем он отметил, что решения по целям для ударов вглубь российской территории будет принимать не Украина, а страны НАТО во главе с США. «Наш президент объяснял, что самостоятельно ВСУ не могут использовать западное дальнобойное вооружение. А это означает изменение сути конфликта», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: «раствориться и уйти от ответственности» за свои действия Штатам не удастся. «Последствия их решения могут напрямую затронуть интересы Вашингтона. А у Киева – с ракетами или без них – шансов переломить ситуацию на поле боя нет», – уточнил дипломат. Что касается реакции Москвы на дальнобойную эскалацию Запада, то спикер вновь обратился к заявлениям Владимира Путина. «У нас есть оружие и все средства для ответа. Мы своими интересами не поступимся», – заключил Долгов.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

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    18 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Представитель Трампа Чунг отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Только победивший на выборах президента США Дональд Трамп способен привести конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

    Чунг отреагировал на новости о том, что глава Белого дома Джо Байден дал согласие на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Чунг отметил, что только Трамп сможет привести стороны конфликта к мирным переговорам.

    «Трамп единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», – заявил Чунг.

    Однако Чунг уклонился от ответа на вопрос, осведомлен ли был Трамп о решении администрации Байдена. Он добавил, что все официальные заявления по этому вопросу Трамп сделает сам или через своих представителей.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    18 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    В США предрекли конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России

    Американский журналист Хинкл заявил, что удары ATACMS вглубь России станут концом Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Решение США о применении ракет ATACMS против России приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По словам Хинкла, Зеленский якобы «решил свою судьбу» и что его мир вскоре рухнет, как это происходит со всеми «марионетками США», передает ТАСС.

    Журналист также назвал украинского лидера «ходячим мертвецом», подчеркивая свою уверенность в скором завершении его политической карьеры.

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    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

    Миллиардер Илон Маск заявил, что Москва может зеркально ответить на это решение.

    Президент России Владимир Путин говорил, что такие удары изменят «саму природу конфликта» и потребуют привлечения военных специалистов НАТО, что будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.

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