Вооруженные люди заблокировали кабинет министров Абхазии

Сотрудников кабмина Абхазии не пустили на работу вооруженные люди

Tекст: Дмитрий Зубарев

Информационный центр президента Абхазии сообщил, что вооруженные люди не допускают сотрудников кабинета министров в Сухуме на рабочие места. Как отмечает ТАСС, здание по улице Лакоба, 21, заблокировано оппозиционными силами.

Врио министра культуры Динара Смыр заявила, что утром ее сотрудница не смогла попасть на свое рабочее место. «Вооруженные люди ее не пропустили», – сказала Смыр.

В корпусе №3 кабинета министров по улице Званба, 9, где находятся министерства юстиции, труда, просвещения и другие госучреждения, работа ведется в обычном режиме. Также здесь расположены информагентство «Апсныпресс» и республиканские газеты. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Абхазии заявил о попытке переворота. Глава Абхазии озвучил число оппозиционеров, захвативших администрацию президента, которое составило 40 человек. Президент Абхазии предложил схему проведения новых выборов в стране.

