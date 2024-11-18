Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой, уничтожив БМП

Tекст: Мария Иванова

Российские войска сорвали ротацию украинских сил под Константиновкой в Донецкой народной республике, пишет ТАСС.

Как сообщили в силовых структурах, атака была направлена против украинской БМП и десанта. В результате операции был уничтожен экипаж боевой машины пехоты и украинский десант.

В районе населенного пункта Предтечено, недалеко от Константиновки, российские военные сначала использовали мины, чтобы подорвать украинскую БМП-1. После этого машину добили с помощью FPV-дронов. Попытки украинских солдат спешиться также были пресечены.

По данным силовых структур, в результате ликвидированы восемь солдат Вооруженных сил Украины.

Отметим, что ранее украинские войска потеряли контроль над позициями за каналом Северский Донец – Донбасс в направлении Константиновки в ДНР.

Бойцы 56-го батальона спецназначения России продвигаются к стратегически важной трассе на Константиновку, прикрывая группировку в Дзержинске, где уже контролируют треть города.

Также сообщалось, что американский бронетранспортер М113 был уничтожен на Константиновском направлении силами 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.