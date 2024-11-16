Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.6 комментариев
Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести референдум, который изменит конституцию Украины, куда будут включены защита русского языка и признание новых границ.
По его мнению, референдум позволит изменить конституцию, в нее будут включены защита русского языка и прав нацменьшинств, а также определение новых границ без учета Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РИА «Новости».
«Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания», – подчеркнул Константинов.
По его словам, отказ от проведения таких изменений приведет к катастрофическим последствиям для Украины, превращая ее в «жуткое, безнадежное, неопределенное место на планете Земля».
В заключение глава крымского парламента заметил, что без этих шагов восстановление украинской государственности маловероятно.
Ранее президент Украины Владимир ёЗеленский объявил о подготовке «плана стойкости», который будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.
Российский политолог Александр Михайлов заметил, что анонсированный Зеленским план действий направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США.