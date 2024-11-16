Tекст: Александра Юдина

По его мнению, референдум позволит изменить конституцию, в нее будут включены защита русского языка и прав нацменьшинств, а также определение новых границ без учета Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РИА «Новости».

«Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания», – подчеркнул Константинов.

По его словам, отказ от проведения таких изменений приведет к катастрофическим последствиям для Украины, превращая ее в «жуткое, безнадежное, неопределенное место на планете Земля».

В заключение глава крымского парламента заметил, что без этих шагов восстановление украинской государственности маловероятно.

Ранее президент Украины Владимир ёЗеленский объявил о подготовке «плана стойкости», который будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

Российский политолог Александр Михайлов заметил, что анонсированный Зеленским план действий направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США.