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В Госдуму внесли проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов внесли в Госдуму
На рассмотрение Государственной думы представлен законопроект, предусматривающий введение рублевых спецсчетов для выплаты иноагентам доходов от интеллектуальной деятельности, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Как сообщает ТАСС, группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты парламента проект закона о введении рублевых спецсчетов для выплаты иноагентам за использование их интеллектуальной собственности и брендов. Законопроект предусматривает, что все доходы иноагентов от интеллектуальной деятельности будут зачисляться исключительно на такие счета.
Пискарев в своем Telegram-канале подчеркнул, что инициативу поддержали 429 депутатов, представляющих все парламентские фракции. По его словам, это позволит более эффективно контролировать доходы иноагентов и обеспечить прозрачность их финансовой деятельности.
Он отметил, что введение спецсчетов направлено на усиление контроля над финансовыми потоками иноагентов и предотвращение уклонения от налогов. Депутат также добавил, что данный шаг поможет защитить национальные интересы и снизить влияние зарубежных структур на внутренние процессы.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предусматривающий зачисление их доходов на специальные рублевые счета, и в случае снятия этого статуса они смогут в течение 15 дней вывести средства со спецсчетов.