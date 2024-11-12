Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.20 комментариев
Депутат Рады предложила отправить сотрудников военкоматов в боевые подразделения
Депутат Рады Безуглая предложила расформировать ТЦК и отправить их сотрудников на фронт
Реформация системы военных комиссариатов в Украине может привлечь на фронт 50 тыс. военнослужащих, считает депутат Рады Украины Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание «Страна».
Безуглая высказала предложение о реформировании системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает «РИА Новости». Она считает, что это позволит пополнить ряды боевых подразделений на фронте минимум 50 тысячами военнослужащих, сообщает РИА «Новости».
Безуглая отметила, что в настоящее время в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отсутствует финансовая аналитика, что создает «черную дыру» в управлении ресурсами. По ее словам, численность работников ТЦК и СП, включая рекрутинговые центры, составляет до 100 тыс. человек.
По мнению нардепа, если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то это позволит высвободить значительное количество военнослужащих для выполнения боевых задач.
Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.