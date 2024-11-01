Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.5 комментариев
Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлах» в Бейруте
Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлах» в трех районах Бейрута
Истребители израильских ВВС совершили воздушные атаки на объекты шиитской организации «Хезболлах» в трех районах южной части Бейрута, вызвав мощные взрывы.
Израильские ВВС нанесли удары по позициям шиитской организации «Хезболлах» в трех районах южной окраины Бейрута. Как отметил источник в местной службе гражданской обороны отметил, что атаки пришлись на кварталы Губейри и Харет-Хорейке, а также на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенный на дороге в международный аэропорт Бейрута, передает ТАСС
По предварительным данным, жертв и раненых среди мирного населения нет. Однако местные жители выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ударами со стороны израильской армии.
Напомним, 25 октября в секторе Газа в результате действий израильской армии за сутки погибли 55 палестинцев и 132 получили ранения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства.