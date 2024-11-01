Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлах» в Бейруте

Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлах» в трех районах Бейрута

Tекст: Максим Попов

Израильские ВВС нанесли удары по позициям шиитской организации «Хезболлах» в трех районах южной окраины Бейрута. Как отметил источник в местной службе гражданской обороны отметил, что атаки пришлись на кварталы Губейри и Харет-Хорейке, а также на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенный на дороге в международный аэропорт Бейрута, передает ТАСС

По предварительным данным, жертв и раненых среди мирного населения нет. Однако местные жители выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ударами со стороны израильской армии.

Напомним, 25 октября в секторе Газа в результате действий израильской армии за сутки погибли 55 палестинцев и 132 получили ранения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства.