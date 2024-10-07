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В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ
В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ под председательством Путина
Во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.
В Telegram-канале Кремля сообщается, что во время саммита главы государств обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества, наметят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные региональные и международные проблемы.
Также по окончании саммита запланировано подписание ряда многосторонних документов.
Ранее сообщалось, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) в Москве главы МИД осудили односторонние санкции и приняли документы, направленные на формирование системы евразийской безопасности и сотрудничество в спорте.