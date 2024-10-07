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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 18:32 • Новости дня

    В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ

    В Кремле анонсировали заседание Совета глав государств СНГ под председательством Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что во время саммита главы государств обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества, наметят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные региональные и международные проблемы.

    Также по окончании саммита запланировано подписание ряда многосторонних документов.

    Ранее сообщалось, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) в Москве главы МИД осудили односторонние санкции и приняли документы, направленные на формирование системы евразийской безопасности и сотрудничество в спорте.

    7 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке

    Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч

    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения в рабочем режиме, проведет встречи с лидерами СНГ, которые прибыли на заседание Совета глав Содружества.

    Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».

    Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.

    В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    6 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину ко дню рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения от местных активистов, заявил один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.

    Отмечается, что листовки формата А3 были расклеены на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи, рядом с историческим центром. На листовках изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках, передает РИА «Новости».

    «Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», – отметил Лоруссо. По его словам, в ближайшие дни планируется проведение еще одной акции, которая должна подчеркнуть поддержку Путина в Италии. Журналист подчеркнул, что инициатива проведена совместно с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, которая расклеила листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    7 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Володин подчеркнул в Telegram, что с Путиным Россия предолела «непростой путь возрождения и обретения суверенитета» после распада СССР и «проблемных 90-х». «Сегодня Россия – сильная и суверенная держава», – заявил Володин, отметив, что Путин «делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей». Как указал Володин, Путин опирается на поддержку граждан в защите «интересов нашей страны и народа».

    По словам Володина, в понедельник Путина будут поздравлять не только россияне, но и жители стран по всему миру – те, кто вместе с Россией «выступают за справедливый многополярный мир».

    Кадыров заявил в Telegram: «Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! Бесспорно, это знаменательный день для всего нашего Отечества».

    По его словам, Путин стал «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов» жителей России. Кадыров отметил, что Путин «возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса», но смог «сплотить общество вокруг идеи национального возрождения». В результате страна преодолела кризис и «заняла достойное место на мировой арене».

    Чечня, как подчеркнул Кадыров, глубоко признательна Путину за «мир и стабильность», его личный вклад позволил региону добиться «успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.

    Напомним, в Италии на улицах Генуи и Турина появились поздравления президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.

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    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

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    5 октября 2024, 01:18 • Новости дня
    Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания в стране условий для профессионального роста педагогов.

    «Очень важно создавать условия для роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Одним из примеров таких конкурсов Путин привел проходящий сейчас в Москве Всероссийский форум классных руководителей, который стал значимой площадкой для обмена опытом.

    «В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – отметил президент.

    День учителя в России отмечается с 1965 года. С 1994 года этот день празднуется 5 октября.

    Ранее сообщалось, что Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу.

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    5 октября 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона и анонсировал встречу в Москве

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и сообщил о предстоящей встрече в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, выразив надежду на скорую встречу с ним в Москве в ближайшие дни.

    «Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», – указано в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что в России высоко ценят последовательные усилия главы Таджикистана, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

    «В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – подчеркнул Путин.

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    7 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения

    Бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Вооруженных сил России поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

    Военнослужащие пожелали «успехов в работе во имя процветания России», а также «идти вперед и никогда не сдаваться». Бойцы напомнили, что их боевой девиз: «Мы – Россия. Путин – сила!». Поздравление опубликовано в их Telegram-канале.

    Члены Ассоциации ветеранов СВО из разных субъектов России также записали видеопоздравления в адрес Путина. Поздравления пришли не только от вернувшихся в гражданскую жизнь бойцов, но и от членов Ассоциации ветеранов СВО, находящихся на передовой.

    «Мы все – добровольцы, здесь находимся по своей воле. Это подтверждает то, что мы верим в ваши решения, полностью вас поддерживаем. Как только закончим бить врага здесь, на передовой, будьте уверены, вернувшись в гражданскую жизнь мы также будем поддерживать все принятые вами решения», – сказал в видеоролике, записанном в Артемовске, член Ассоциации ветеранов СВО Астраханской области Денис Харитонов.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале также поздравил Путина.

    «Владимир Владимирович – истинный национальный лидер и справедливый Верховный Главнокомандующий. Под его руководством наша страна вернула себе статус великой державы. Наш президент ставит амбициозные цели и помогает каждому жителю России раскрыть свой потенциал. Несмотря на давление со стороны врагов, Владимир Владимирович отстаивает национальные интересы, защищает соотечественников на Донбассе и в Новороссии. Владимир Владимирович, мы – ваша верная команда, которая делает все возможное для приближения Победы. Спасибо за доверие, мы его оправдаем», – заключил Жога.

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    7 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле

    Песков раскрыл содержание открытки с поздравлениями Путину от администрации президента

    Песков рассказал о поздравлении Путина в Кремле
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту России Владимиру Путину в администрации главы государства подарили открытку на день рождения с самыми наилучшими пожеланиями, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Самые лучшие человеческие пожелания», – сказал Песков, отвечая на вопрос Life о том, какие пожелания оставили сотрудники в открытке, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков пояснял, что у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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    7 октября 2024, 09:53 • Новости дня
    Аксенов: Путин отвел Россию от края пропасти

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Путин вернул России статус великой державы

    Аксенов: Путин отвел Россию от края пропасти
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Под руководством президента Владимира Путина Россия, стоявшая в конце 1990-х на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов заявил, что под руководством Владимира Путина страна вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового многополярного миропорядка.

    «Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину », – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что все колоссальные достижения Республики Крым за последние годы связаны с именем Путина и реализованы под его личным контролем.

    Кроме того, Аксенов заявил, что Путин спас Крым от войны и геноцида, что президент уже вошел в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель. Он также выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции, поставленных Путиным, и подчеркнул, что Россия выйдет из всех испытаний более могучей и сплоченной.

    Владимир Путин отмечает свой день рождения, ему исполнилось 72 года.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества.

    Также председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента.

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    7 октября 2024, 07:43 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Лукашенко отметил перспективы белорусско-российского сотрудничества в поздравлении Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении ко дню рождения Владимира Путина выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества, отвечающих современным вызовам.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает ТАСС. В своем поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями Белоруссия и Россия смогут открыть новые горизонты и определить перспективные направления сотрудничества. Он подчеркнул, что это позволит расширить многоплановые связи между двумя странами в условиях современных вызовов.

    Лукашенко также отметил высокий уровень ценности в Белоруссии последовательной и твердой позиции Путина. По его мнению, российский президент демонстрирует принципиальный настрой на дальнейшее развитие союзнических и стратегических отношений с Белоруссией. Эти усилия способствовали значительной активизации экономической интеграции между двумя государствами, подчеркнул Лукашенко.

    Поздравление белорусского лидера подчеркивает тесные отношения двух стран и их готовность к дальнейшему укреплению партнерства. В условиях современных вызовов это сотрудничество является важным элементом внешнеполитической стратегии обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность за его вклад в защиту прав мусульман. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента. Владимир Путин проведет свой день рождения на рабочем месте, включая закрытые рабочие встречи и прием глав государств СНГ.

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    7 октября 2024, 07:23 • Новости дня
    Муфтий поблагодарил Путина за борьбу с безбожными идеологиями

    Муфтий Альбир Крганов поблагодарил Путина за защиту от безбожных идеологий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив признательность за его вклад в защиту конституционных прав мусульман и противостояние безбожным идеологиям.

    Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов, поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пишет РИА Новости. Крганов выразил благодарность за поддержку мусульманской общины и борьбу с безбожными идеологиями. Он отметил, что усилия Путина получили высокую оценку мусульман как в России, так и за ее пределами.

    Муфтий подчеркнул решительную позицию президента в защите свободы вероисповедания и укреплении духовных и культурных ценностей. Крганов выразил уважение за мудрую политику Путина, способствующую развитию многонациональной России, а также за поддержку традиционных исламских ценностей.

    По словам муфтия, мусульманская община уважает президента и поддерживает его курс на укрепление суверенитета страны. Крганов заявил: «Вы проявляете себя как мудрый, волевой государственный лидер с огромным чувством ответственности за судьбу нашего Отечества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями Путину от местных активистов. На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России в честь его дня рождения.

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    7 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Песков: Путин не любит интереса к личной жизни

    Песков: Путин не любит повышенного интереса к своей личной жизни

    Tекст: Вера Басилая

    Родные и близкие президента Владимира Путина поздравляют его с праздниками, в том числе с днем рождения, но он не любит повышенного интереса к его личной жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что как и у любого человека, у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения, передает ТАСС.

    «Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», – отметил Песков.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

    Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

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    7 октября 2024, 11:58 • Новости дня
    Песков: Путин неформально пообщается с лидерами стран СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в свой день рождения вечером проведет неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве, на вторник запланирован саммит Содружества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что вечерняя встреча с лидерами стран СНГ носит неформальный характер, передает ТАСС.

    Он добавил, что на понедельник у Путина также намечены рабочие совещания закрытого характера и международный телефонный звонок.

    Кремль анонсировал участие Владимира Путина в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве.

    В этот день, 7 октября, президент России проведет свой день рождения на рабочем месте.

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    7 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подтвердил встречу на саммите БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    В Telegram-канале пресс-службы Кремля сообщили, что поздравление было передано по телефону и имело теплый характер.

    Кроме того, в разговоре главы государств подтвердили достигнутую ранее договоренность о проведении отдельной встречи. По информации пресс-службы, эта встреча состоится в рамках мероприятий саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

    Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между странами. «Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – отметили в Кремле.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

    Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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