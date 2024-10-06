Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Киеве и шести регионах Украины прозвучала воздушная тревога
В Киеве, Киевской и шести других областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской области, а также в шести других областях Украины была объявлена воздушная тревога согласно данным украинского министерства цифровой трансформации.
Как передает РИА «Новости», в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Эти данные опубликованы на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога была зафиксирована утром в пятницу, 6 октября, в 09:15 по московскому времени. Власти призывают жителей этих регионов соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных органов власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове в субботу прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В субботу в Краматорске произошел взрыв в районе промзоны, после чего город остался без электричества. В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР в пятницу зафиксировали серию взрывов.