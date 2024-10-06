В Киеве и шести регионах Украины прозвучала воздушная тревога

В Киеве, Киевской и шести других областях Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Эти данные опубликованы на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога была зафиксирована утром в пятницу, 6 октября, в 09:15 по московскому времени. Власти призывают жителей этих регионов соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных органов власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове в субботу прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В субботу в Краматорске произошел взрыв в районе промзоны, после чего город остался без электричества. В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР в пятницу зафиксировали серию взрывов.