Директор ФСБ Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение

Tекст: Александра Юдина

По его словам, США и Британия продолжают препятствовать заключению мирного соглашения Киевом, передает РИА «Новости».

Бортников выразил мнение, что жители Украины стали заложниками Запада и управляющего ими марионеточного режима, подчеркнув, что мирное соглашение реально могло быть достигнуто еще весной 2022 года.

В качестве причины этого он назвал действия кураторов в Вашингтоне и Лондоне.

«С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий», – добавил глава ФСБ.

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году для борьбы с международной организованной преступностью. Основной формой его работы являются заседания, проводимые не реже двух раз в год в государствах – участниках СНГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки «воевать до победы» с Россией бессмысленны.

