Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.0 комментариев
Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение
Директор ФСБ Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение
Директор ФСБ и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе 55-го заседания Совета в Астане обвинил США и Британию в запрете Киеву на заключение мирного соглашения.
По его словам, США и Британия продолжают препятствовать заключению мирного соглашения Киевом, передает РИА «Новости».
Бортников выразил мнение, что жители Украины стали заложниками Запада и управляющего ими марионеточного режима, подчеркнув, что мирное соглашение реально могло быть достигнуто еще весной 2022 года.
В качестве причины этого он назвал действия кураторов в Вашингтоне и Лондоне.
«С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий», – добавил глава ФСБ.
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году для борьбы с международной организованной преступностью. Основной формой его работы являются заседания, проводимые не реже двух раз в год в государствах – участниках СНГ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки «воевать до победы» с Россией бессмысленны.