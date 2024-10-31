Якушев: На благоустройство городов России выделено 180 млрд рублей

Якушев посетил Тамбов и оценил ход работ по программе благоустройства, передает сайт ЕР. Вместе с губернатором Максимом Егоровым он осмотрел реконструированные объекты, такие как Ахлебиновская роща, Народный фитнес-парк и сквер «Динамо». Якушев отметил, что проекты сделаны с душой и жители рады улучшениям.

Якушев напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по развитию городской среды, который был переформатирован в федеральную программу. По его словам, благоустроено более 68 тыс. объектов, и участие жителей в выборе территорий для благоустройства способствует успешной реализации проектов.

Он отметил, что на новую трехлетку в бюджете предусмотрено 180 млрд рублей для программы. «Единая Россия» настаивала на этом, несмотря на экономические трудности. Программа приносит значительный социальный эффект и меняет облик населенных пунктов.

Егоров подчеркнул, что количество проектов благоустройства будет увеличено, включая улучшения в Мичуринске, Моршанске и Уварово. В Ахлебиновской роще установили стадион, детские и спортивные площадки, а Народный фитнес-парк стал самым большим в России.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и включает 351 положение. В октябре «Единая Россия» единогласно поддержала проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, который включает положения этой программы и другие социальные обязательства.