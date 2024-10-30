Ким Дотком заявил о превращении Грузии в Украину из-за влияния Запада

Tекст: Мария Иванова

Бизнесмен Дотком заявил на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России), что из Грузии пытаются сделать «вторую Украину», передает РИА «Новости». Его комментарий прозвучал в ответ на заявление норвежского политолога Гленна Дизена о том, что выборы в Грузии, признанные ОБСЕ, не соответствовали ожиданиям Запада.

По словам Дизена, США и Европейский Союз через неправительственные организации планируют мобилизовать протесты, чтобы оспорить результаты выборов. На прошедших 26 октября парламентских выборах победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме набрали 37,78%, однако отказались от своих мандатов.

Оппозиция в Грузии выразила недовольство результатами выборов и потребовала проведения нового голосования под международным контролем. Они заявляют, что итоги нынешних выборов нелегитимны, и отказываются принимать участие в работе нового парламента. Ситуация в Грузии остается напряженной.

Накануне в центре Тбилиси состоялся марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в нем участвовала преимущественно молодежь. Позднее площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси опустела после митинга против итогов выборов.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, но мировые СМИ это не признают до завершения американских выборов.



