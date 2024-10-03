Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.3 комментария
Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о существовании списков артистов, чьи выступления якобы ограничены из-за их политической позиции по Украине.
Представитель Кремля заверил, что ничего не знает о существовании списков артистов, чьи выступления якобы ограничены из-за их позиции по Украине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что существует множество поддельных списков, и не подтвердил их наличие.
Касательно вопроса, могут ли взгляды артистов на ситуацию на Украине спровоцировать запрет на их выступления, Песков отметил, что это скорее может вызвать неприятие у организатора конкретного мероприятия.
Ранее солист группы Little Big Илья Прусикин (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России – прим. ВЗГЛЯД) в интервью службе Би-би-си заявил, что после критики военных действий на Украине их внесли в «неофициальные черные списки», запретив тем самым концертную деятельность.