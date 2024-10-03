Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля заверил, что ничего не знает о существовании списков артистов, чьи выступления якобы ограничены из-за их позиции по Украине, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что существует множество поддельных списков, и не подтвердил их наличие.

Касательно вопроса, могут ли взгляды артистов на ситуацию на Украине спровоцировать запрет на их выступления, Песков отметил, что это скорее может вызвать неприятие у организатора конкретного мероприятия.

Ранее солист группы Little Big Илья Прусикин (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России – прим. ВЗГЛЯД) в интервью службе Би-би-си заявил, что после критики военных действий на Украине их внесли в «неофициальные черные списки», запретив тем самым концертную деятельность.