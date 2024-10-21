Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

Tекст: Денис Тельманов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.



Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.