Кремль спросили о поездке Путина на G20

Песков сообщил о проработке поездки Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Кремль рассматривает возможность участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре, передает ТАСС.

Песков отметил, что обсуждение поездки продолжается, окончательное решение будет объявлено после его принятия.

Песков заверил, что как только будет определено, поедет ли Путин на саммит, общественность будет немедленно проинформирована. По его словам, этот вопрос требует тщательной проработки, на данном этапе обсуждений нет окончательных выводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки.