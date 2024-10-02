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    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 13:24 • Новости дня

    Кремль спросили о поездке Путина на G20

    Песков сообщил о проработке поездки Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль рассматривает возможность участия Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, который запланирован на ноябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув, что окончательное решение будет объявлено позже.

    По его словам, Кремль рассматривает возможность участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение поездки продолжается, окончательное решение будет объявлено после его принятия.

    Песков заверил, что как только будет определено, поедет ли Путин на саммит, общественность будет немедленно проинформирована. По его словам, этот вопрос требует тщательной проработки, на данном этапе обсуждений нет окончательных выводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки.

    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.

    Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.

    «Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.

    «Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.

    «Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    1 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, он отметил их самоотверженность, отвагу и мужество, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    «У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в поздравлении президента.

    «Патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях», – отметил Путин.

    Он выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    30 сентября 2024, 09:29 • Новости дня
    Путин заявил об освободительном характере СВО

    Владимир Путин отметил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, подчеркнув, что Запад готовил Украину к карательной операции против Юго-Востока.

    По его словам, после 2014 года Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, планомерно насаживая ненависть и радикальный национализм, передает ТАСС.

    Западные элиты, по его словам, поставляли оружие, направляли наемников и готовили украинскую армию к новой войне, планируя карательные операции против Юго-Востока, а также атаки на Крым и другие регионы России.

    Путин отметил, что дальнейшие события подтвердили необходимость специальной военной операции и подчеркнули ее освободительный характер. Президент подчеркнул, что российские граждане, участвуя в СВО, защищают будущее страны, верность традициям и память о достижениях предков. «Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они защищают всю Россию. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их», – заявил он.

    Путин также выразил уверенность в достижении всех целей СВО, подчеркнув, что правда на стороне России. В своем поздравлении с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий.

    Ранее Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.

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    2 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

    В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

    По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

    Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

    Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.


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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

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    30 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, передает ТАСС.

    В документе указано, что награда была вручена за заслуги в области укрепления российско-азербайджанского союзнического взаимодействия. Полад Бюльбюль оглы, гражданин Азербайджанской Республики, отметил, что для него эта награда является большой честью и подтверждением важности межгосударственного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Ранее сообщалось, что Полад Бюльбюль оглы назначался на эту должность в 2006 году, и его работа в качестве посла продлилась более 17 лет. В этом контексте газета также подчеркивала, что Бюльбюль оглы имел значительный опыт работы в дипломатической сфере и пользовался авторитетом в международных кругах.

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    1 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Путин поручил разработать новые методы борьбы с мошенниками

    Путин поручил правительству и Центробанку разработать механизмы против мошенников

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать новые механизмы противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии, включая введение «периода охлаждения».

    На сайте Кремля опубликовано поручение Путина правительству и Банку России о проработке дополнительных механизмов для борьбы с хищением денежных средств мошенниками.

    Отмечается, что основное внимание будет уделено методам социальной инженерии, когда граждане под влиянием обмана или злоупотребления доверием передают деньги мошенникам. Для предотвращения таких случаев планируется ввести «период охлаждения» между принятием решения о выдаче кредита и фактической передачей денег заемщику.

    Также предлагается обеспечить возможность назначения уполномоченного лица для подтверждения переводов со счетов, чтобы минимизировать риски неправомерного списания средств.

    Параллельно с этой инициативой Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ информировать пенсионеров и семьи с детьми о возможностях использования внесудебного банкротства через портал «Госуслуги». Это должно помочь гражданам лучше понимать, как защититься от финансовых потерь в сложных ситуациях.

    В перечне поручений особое внимание уделено использованию Единого портала государственных и муниципальных услуг для информирования пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан о различных возможностях правовой защиты. Такие меры направлены на повышение финансовой грамотности населения и защиту от мошенников.

    Ранее сообщалось, что мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления кредитов.

    Кроме того, мошенники стали чаще похищать деньги, убеждая граждан «обновить банковское приложение».

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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