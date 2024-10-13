Потеря тяги привела к аварийной посадке Ан-3 в Якутии

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии из-за потери тяги двигателя

Tекст: Денис Тельманов

Потеря тяги двигателя и его отказ стали причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, сообщает ТАСС. Самолет выполнял рейс по маршруту Олекминск – Железногорск, когда произошла грубая посадка в 1,5 км от аэродрома. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Один пассажир скончался.



По факту происшествия Якутская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов. Также возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств аварии. Предварительные данные указывают на потерю тяги двигателя как основную причину жесткой посадки. Следствию предстоит установить точные причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку вблизи города Олекминск, в результате которой один из пассажиров погиб, на борту находились пять человек.