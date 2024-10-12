Американские силы нанесли удары по лагерям ИГ в Сирии

Силы США атаковали базы ИГ в Сирии для предотвращения нападений на союзников

Tекст: Денис Тельманов

Военные силы США нанесли удары по лагерям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии, передает РИА «Новости».

Атаки были направлены на подрыв возможностей ИГ планировать и осуществлять новые нападения на США и их союзников. Центральное командование американских ВС заявило, что эти удары помогут предотвратить атаки против США и их партнеров.



«Эти удары помешают ИГ организовывать атаки против США, их союзников и партнеров, а также мирных граждан в регионе и за его пределами», – говорится в заявлении Центрального командования ВС США.

Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба, сообщает источник. На данный момент данных о жертвах среди гражданского населения Сирии нет.

Количество пораженных целей и информация о потерях среди боевиков не уточняется. Дополнительные данные будут раскрыты по мере поступления.