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Американские силы нанесли удары по лагерям ИГ в Сирии
Силы США атаковали базы ИГ в Сирии для предотвращения нападений на союзников
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке атаковали лагеря ИГИЛ* в Сирии, чтобы предотвратить их атаки.
Военные силы США нанесли удары по лагерям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии, передает РИА «Новости».
Атаки были направлены на подрыв возможностей ИГ планировать и осуществлять новые нападения на США и их союзников. Центральное командование американских ВС заявило, что эти удары помогут предотвратить атаки против США и их партнеров.
«Эти удары помешают ИГ организовывать атаки против США, их союзников и партнеров, а также мирных граждан в регионе и за его пределами», – говорится в заявлении Центрального командования ВС США.
Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба, сообщает источник. На данный момент данных о жертвах среди гражданского населения Сирии нет.
Количество пораженных целей и информация о потерях среди боевиков не уточняется. Дополнительные данные будут раскрыты по мере поступления.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ