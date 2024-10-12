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Военнообязанным на Украине дали три дня для получения повестки на почте
Правительство Украины дало три дня военнообязанным, чтобы забрать повестки с почты, иначе им грозит штраф до 35 тыс. гривен, сообщила «Судебно-юридическая газета».
Кабинет министров Украины изменил правила предоставления услуг почтовой связи, установив срок в три дня для военнообязанных, чтобы забрать повестку с почты, передает ТАСС.
Теперь, если призывник не может получить повестку лично, сотрудник почты оставляет уведомление в почтовом ящике. Если военнообязанный не явится за повесткой в течение трех дней, ему грозит штраф от 17 до 35 тыс. гривен.
В апреле на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизационные процедуры. Согласно ему, за неявку в военкомат по повестке через 10 дней после ее вручения может быть наложен штраф. Датой «вручения» считается даже отметка об отсутствии адресата по месту жительства. Спустя 10 дней военкоматы могут обратиться в полицию для задержания и привода уклоняющегося гражданина.
Министр юстиции Денис Малюська ранее заявлял, что власти намерены продолжать разработку законодательства для ограничения прав уклонистов. В мае был принят закон, позволяющий военкоматам заочно налагать штрафы на граждан без их присутствия. В случае неуплаты штрафа предусмотрено принудительное взыскание долга и блокировка банковских счетов оштрафованных лиц.
Ранее на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию.
Кроме того, в Раде приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в ВСУ граждан от 18 до 25 лет.
На фоне этих событий министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.