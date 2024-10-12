Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
На Кубани эвакуировали два дома из-за неразорвавшейся части украинского дрона
Во дворе многоэтажного дома Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае после атаки украинских военных обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе региона.
У фрагмента есть неразорвавшаяся часть, предупредили в оперштабе, передает ТАСС.
Отмечается, что жителей двух многоквартирных домов в городе пришлось эвакуировать после обнаружения этого фрагмента для удаления и уничтожения устройства.
В результате ЧП никто не пострадал, разрушений не последовало.
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ предприняли попытку атаковать военный аэродром в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенных взрывчаткой в 19 кг. Атака не удалась из-за работы ПВО.