На Кубани эвакуировали два дома из-за неразорвавшейся части украинского дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

У фрагмента есть неразорвавшаяся часть, предупредили в оперштабе, передает ТАСС.

Отмечается, что жителей двух многоквартирных домов в городе пришлось эвакуировать после обнаружения этого фрагмента для удаления и уничтожения устройства.

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений не последовало.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ предприняли попытку атаковать военный аэродром в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенных взрывчаткой в 19 кг. Атака не удалась из-за работы ПВО.

