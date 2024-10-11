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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    33 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 16:59 • Новости дня

    Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона

    Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской области российские военные пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Расчеты ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью около 15.30 мск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее в пятницу средства ПВО успешно перехватили украинскую ракету в Белгородской области, а также уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    11 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии, что было заявлено украинским президентом Владимиром Зеленским.

    В ведомстве отметили, что оборудование для распределенной генерации поступит на Украину, но из-за технических сложностей энергетики не успеют полностью подключить его к сетям до конца года, передает РИА «Новости».

    Также в министерстве подчеркнули, что энергетики делают все возможное для скорейшего монтажа и подключения оборудования к сети, но несмотря на все усилия, не все оборудование удастся подключить оперативно.

    Напомним, в июне президент Украины пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

    Директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 10:16 • Новости дня
    The Washington Post: Успехи России на поле боя сделали Зеленского более сговорчивым

    The Washington Post: Визит Зеленского в Европу не принес значимой поддержки его «плану победы»

    The Washington Post: Успехи России на поле боя сделали Зеленского более сговорчивым
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Владимир Зеленский начал тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой «плана победы» после того, как встреча с союзниками была отложена из-за урагана и отмены поездки Джо Байдена. Однако из-за успешных наступательных действий России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области позиции Зеленского ослабли, пишет американская The Washington Post.

    Украинский президент Владимир Зеленский продолжает борьбу за поддержку своего «плана победы» в Европе, сообщает The Washington Post. Встреча с союзниками Украины, намеченная на эти выходные на авиабазе Рамштайн в Германии, была отложена из-за урагана «Милтон», заставившего президента США Джо Байдена остаться в стране.

    В связи с переносом саммита, Зеленский отправился в турне по Лондону, Парижу, Берлину и Риму, чтобы представить свой план. Его стратегия включает в себя членство Украины в НАТО, разрешение на использование западных ракет для более глубоких ударов по российской территории и увеличение поставок вооружений. Зеленский уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Стармер подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что встреча с Зеленским – это возможность детально обсудить план. Новоиспеченный глава НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины остается незыблемой и находится в коренных интересах альянса.

    Тем временем западные дипломаты отмечают, что Киев вынужден быть более открыт к переговорам с Россией. Зеленский заявил, что Россия будет приглашена к следующему мирному саммиту, но дата его проведения пока неизвестна. Несмотря на это, позиции Украины ослабли из-за успехов России на поле боя, особенно в восточном регионе Донецка. Украинский парламент одобрил увеличение налогов на поддержание военных расходов, что может негативно сказаться на внутренней поддержке для Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сценарий завершения конфликта на Украине с принятием Киева в НАТО отложен из-за неявки президента США Джо Байдена на саммит в Германии, формальной причиной чего стал ураган «Милтон». Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся предложить Украине членство по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия. После отмены участия в саммите президентом США Владимир Зеленский отправился в турне по Европе с планом, где пункт номер один – принятие Киева в НАТО.

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    11 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу

    Министр образования Украины обеспокоился массовым отъездом старшеклассников

    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

    Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность массовым выездом молодежи за границу, сообщает ТАСС. По его словам, особенно активно страну покидают ученики старших классов, что вызывает тревогу в контексте будущего Украины. Лисовой отметил, что многие из них, особенно мальчики, уезжают за границу, и правительство предпринимает различные меры, чтобы побудить их оставаться.

    Лисовой также подчеркнул, что качественное образование на Украине могло бы стать стимулом для оставления молодежи в стране, и выразил мнение, что западные университеты, куда поступают украинские студенты, не превосходят отечественные по уровню. Он добавил, что представление о западном образовании во многом является мифом.

    Издание «Страна», комментируя выступление министра, объясняет, что старшеклассники стремятся покинуть Украину, чтобы избежать статуса военнообязанных. С достижением 18-летнего возраста молодые люди становятся подлежащими призыву на военную службу, что лишает их права выезда из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию. В частности, темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, что вызывает обеспокоенность среди населения. Украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    11 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    ВБ одобрил создание нового фонда для поддержки Украины

    Всемирный банк обещал, что новый фонд для Киева не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России

    ВБ одобрил создание нового фонда для поддержки Украины
    @ CNBC International/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России не удалось заблокировать создание Всемирным банком нового фонда для поддержки Украины, но менеджмент ВБ заверил, что фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России, сообщил источник в российской дирекции ВБ. Средства фонда запретят использовать для военных целей.

    Совет директоров ВБ одобрил создание фонда финансового посредничества для поддержки Украины. Источник уточнил, что российская сторона голосовала против создания фонда. «Средства в него будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров», – приводит его слова ТАСС.

    Источник РИА «Новости» пояснил, что доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, «все остальные акционеры высказались в его поддержку». Учредителями фонда стали Канада, Япония и США, они обещали внести как минимум 10 млрд долларов. Великобритания также выразила готовность поддержать фонд.

    Целью фонда названа поддержка реформ на Украине и достижение страной макроэкономической стабильности, а также восстановление и реконструкция.

    «В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели», – сказал источник, подчеркнув, что ВБ не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда. При этом уточняется, что «решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства».

    ВБ и Европейский банк реконструкции и развития станут исполняющими организациями фонда, что означает, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с их правилами о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, сказал источник.

    При этом Россия указала ВБ, что «количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока». Источник сказал, что ВБ продолжает «плодить» новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, «несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга». Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.

    Напомним, Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году. Как следует из документа Всемирного банка, Украина была переведена им из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения.

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    11 октября 2024, 03:44 • Новости дня
    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом

    NYT не исключила народного гнева на Украине из-за повышения налогов

    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с гневом населения Украины из-за принятого парламентом закона о повышении налогов, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, после возвращения из Европы Зеленскому предстоит разобраться с реакцией населения на эту меру, которая всегда оказывается непопулярной, особенно в стране с разоренной экономикой, передает ТАСС.

    Несколько жителей Украины выразили сомнения по поводу целесообразности повышения налогов, опасаясь, что собранные средства пропадут из-за коррупции, заявило издание.

    Верховная рада приняла закон, согласно которому увеличивается военный сбор с 1,5% до 5%, при этом он вводится в том числе и для физлиц-предпринимателей. Некоторые положения закона начнут действовать задним числом с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раде заявляли, что без предусматривающего повышение налогов закона минобороны Украины не сможет осуществлять необходимые выплаты военным.

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    11 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре

    После объявления Киевом о переносе саммита по Украине Зеленский вновь заявил о планах провести его в ноябре

    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине планируется провести в ноябре, хотя его офис всего несколько дней назад сообщил, что в ноябре мероприятие не состоится.

    «Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе», - приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что план проведения будет готов к началу месяца, хотя точная дата пока неизвестна: «Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. По словам Заривной, подготовка к саммиту продолжается.

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    11 октября 2024, 10:26 • Новости дня
    Зеленский не добился разрешения Лондона на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    The Independent: Британия не дала Зеленскому разрешения на ракетные удары вглубь России

    Зеленский не добился разрешения Лондона на удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военные потребности Украины, при этом Британия подтвердила свою позицию по поводу права Украины наносить удары по территории России, однако позиция о запрете на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России осталась прежней, пишет британская The Independent.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский провели обсуждение военных нужд Украины на ближайшие месяцы в ходе встречи в Лондоне, сообщает The Independent. По словам представителя Сармера, Британия продолжает поддерживать право Украины атаковать цели на территории России при определенных условиях, однако позиция Британии относительно использования своих дальнобойных ракет Storm Shadow остается неизменной.

    Представитель Сармера отметил, что Британия стремится укрепить Украину, но подчеркнул, что «ни одна война не была выиграна с помощью одного оружия». Позиция правительства Британии по вопросу использования дальнобойных ракет Storm Shadow не претерпела изменений. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода в поддержке Украины, заявили в Лондоне.

    В ходе визита в Лондон Владимир Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия Рютте ответил, что данный вопрос обсуждался, но окончательное решение остается за каждым отдельным союзником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России. Владимир Зеленский разработал план, включающий использование западного дальнобойного оружия и стремление к вступлению в НАТО. США блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по российским объектам.

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