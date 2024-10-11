Стартовал прием заявок на форум и премию «Дигория»

Открыта регистрация на форум «Дигория» и премию для молодых специалистов до 35 лет

Tекст: Александра Юдина

Стартовал прием заявок на VI Всероссийский форум и IV Национальную премию «Дигория». Эти мероприятия стали важной платформой для молодых специалистов социально-гуманитарного профиля в возрасте до 35 лет, которые стремятся к развитию страны.

На форуме выступил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Он подчеркнул важность работы с молодежью на основе ее ценностей и предпочтений, отметив, что «Дигория» активно занимается изучением ценностей современной молодежи и разработкой креативных подходов к донесению ключевых государственных нарративов.

Форум включает пять профильных направлений, таких как «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение». Участникам предстоит разработать и продвигать ценностно-мировоззренческие нарративы.

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев отметил, что форум нацелен на достижение практических целей и привлечение более опытной аудитории, средний возраст которой составляет 27-28 лет. Участники смогут пройти диагностику личностного потенциала и оценку профессиональных компетенций в Ассессмент-центре, а также обсудить карьерные перспективы в Карьерном центре Polit.Job.