  • Новость часаРоссийские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    Премьер Грузии заявил о «полной катастрофе» на Украине
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    Глава МИД Венгрии приехал Петербург для переговоров по газу
    Стало известно о готовности Украины прекратить огонь на ряде условий
    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 13:28 • Новости дня

    Песков заявил, что Кремль не волнует влияние урагана в США на мероприятия НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Влияние урагана в США на мероприятия НАТО не входит в число важных вопросов для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, вопросы влияния урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО не рассматриваются Кремлем как значимые, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия не заинтересована в этом вопросе, так как непогода на другом континенте не является важной для страны.

    Представитель Кремля добавил, что Кремль не планирует оценивать отмену совещания лидеров стран НАТО по Украине на базе Рамштайн в Германии.

    «Это не наше дело – оценивать отмену мероприятия», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден решил отложить поездку в Германию на встречу в формате «Рамштайн» из-за мощного урагана «Милтон». Власти Германии отменили запланированную на 12 октября встречу.

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

    Коментарии (67)
    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

    Коментарии (19)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Коментарии (6)
    7 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию посла в США Анатолия Антонова, она заявила о скором выходе указа президента, отметив, что дальнейшие комментарии остаются за администрацией президента.

    Захарова сообщила РИА «Новости» о возвращении Антонова в Россию. Она отметила, что в ближайшее время ожидается выход указа президента, касающегося этой ситуации.

    Захарова добавила, что возвращение Антонова связано с предстоящими изменениями, которых в скором времени следует ожидать. Однако подробности о возможных причинах и последствиях этого возвращения не были раскрыты. Захарова подчеркнула, что любые дальнейшие разъяснения будут предоставлены уже администрацией президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (8)
    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

    Коментарии (13)
    7 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»

    Глава СВР Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к диверсии на «Северных потоках»

    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках», заявил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», – заявил Нарышкин, передает ТАСС. По его словам, в подготовке и проведении диверсии были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках». Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче.

    Служба внешней разведки России сообщила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к этим диверсиям.

    Коментарии (24)
    9 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»

    Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем

    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Помимо официальной причины переноса поездки Джо Байдена в Германию, существует еще по меньшей мере два объяснения такого решения. Например, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Он также объяснил причины отмены второго саммита по Украине в ноябре.

    «Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.

    Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.

    Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.

    Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.

    При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.

    «Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Коментарии (2)
    10 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США

    Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов

    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

    «Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

    «Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.

    Коментарии (0)
    10 октября 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин освободил Антонова от должности посла в США

    Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США и представителя при ОАГ

    Путин освободил Антонова от должности посла в США
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах.

    Согласно документу, Антонов также снят с поста постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (8)
    7 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Кремле оценили работу Антонова в качестве посла в США

    Ушаков заявил об успешном выполнении Антоновым миссии в качестве посла в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анатолий Антонов успешно завершил свою работу послом России в США, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что кандидатура нового посла в Вашингтон находится на стадии проработки.

    Ушаков заявил, что Антонов успешно выполнил свои обязанности, и теперь очередь другого человека занять этот пост. Он подчеркнул, что назначение нового посла будет произведено после соблюдения всех необходимых формальностей, передает ТАСС.

    Он также указал, что кандидатура нового посла в США в данный момент прорабатывается, и соответствующий указ президента России Владимира Путина будет опубликован по завершении всех процедур.

    По мнению Ушакова, решение о смене посла не связано с предстоящими президентскими выборами в США. «Наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», – отметил помощник президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО

    Трамп заявил о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия

    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО
    @ Michael Le Brecht Ii/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться и на другие страны.

    «Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Flagrant.

    Политик добавил, что планировавшаяся сделка касалась не только трех указанных держав, но также предусматривала дальнейшее распространение на другие страны. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является слишком мощным и его количество слишком велико. «Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия», – заключил экс-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В Кремле заявили, что переговоры по вопросам стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Коментарии (4)
    9 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Во Флориде эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана

    Более 5,5 млн эвакуированных во Флориде из-за урагана «Милтон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Флориды эвакуировали более пяти миллионов человек из-за урагана «Милтон», что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

    Более пяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде из-за приближения урагана «Милтон», сообщает газета New York Times.

    Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, охватывая западное побережье, включая трехмиллионную агломерацию города Тампа.

    Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко от дома, чтобы облегчить управление движением и обезопасить людей.

    Местные власти 6 октября объявили чрезвычайное положение в нескольких десятках округов штата в ответ на приближение стихии.

    Метеорологи ожидают, что ураган «Милтон» первым ударит по США именно в районе города Тампа.

    Это привело к массовой эвакуации, так как жители серьезно отнеслись к распоряжениям властей, и многие районы сейчас пустуют.

    Ранее сообщалось, что Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала для борьбы с последствиями приближающегося урагана «Милтон».

    Коментарии (2)
    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Коментарии (0)
    10 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии

    Минюст США сообщил о задержании в Португалии и ожидаемой экстрадиции главы компании Gotbit россиянина Андрюнина

    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии
    @ Alex Crypto Falcon/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    США ожидают экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии якобы за отмывание денег, сообщил минюст США.

    Андрюнин был арестован 8 октября. «Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», – сообщает минюст США. Gotbit названа «известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют», передает РИА «Новости».

    Еще двум россиянам предъявлено обвинение в мошенничествес использованием электронных средств и сговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. «Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», – сказано в сообщении.

    Власти США утверждают, что обвиняемые получали прибыль, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, в результате фиктивных сделок по продаже ценных бумаг, передает ТАСС.

    Дело Андрюнина является частью более широкого расследования, направленного, как утверждается, против мошенничества на рынке криптовалют. Обвинения затронули еще 15 физических и юридических лиц, включая граждан США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e.

    В сентябре министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex.

    На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что в Москву направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело открыто по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».

    Коментарии (3)
    8 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию

    Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию на саммит по Украине

    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой запланированный визит в Германию на встречу по оказанию военной помощи Украине, следуя примеру президента Джо Байдена.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию на заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

    Решение об отмене визита последовало вслед за аналогичным решением президента США Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

    Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который может серьезно повлиять на внутренние дела США.

    Эксперты отмечают, что в условиях сложной ситуации из-за ураганов в США, подобные поездки могли бы негативно сказаться на рейтинге демократов накануне выборов. Международный обозреватель Николай Топорнин подчеркнул, что такие решения обусловлены в том числе предстоящими выборами в Конгресс и президентскими выборами, где демократы поддерживают Камалу Харрис.

    Несмотря на отмену визитов, другие высокопоставленные представители администрации США приедут на саммит в Германию и будут уполномочены принимать решения от имени страны. Ожидается, что на совещании будут зафиксированы заранее подготовленные решения, включая выделение Украине дополнительного числа боеприпасов и техники.

    Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восток США в конце сентября, уже нанес значительный ущерб, оставив без электричества порядка одного миллиона человек. В ожидании нового урагана «Милтон», который грозит стать одним из самых разрушительных за последние сто лет, администрация США сосредоточилась на устранении последствий стихии и предотвращении новых разрушений.

    Коментарии (2)
    Главное
    ВСУ атаковали аэродром в Адыгее американскими дронами
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    Французские СМИ рассказали подробности сотрудничества Киева с террористами
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Следователи допросили в Израиле обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана
    В Москве задержали гражданина Китая за совращение школьниц
    Появились сообщения о возобновлении работы Discord в России

    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект

    Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности

    Перейти в раздел

    Выгоды США от конфликта на Украине оплатит ЕС

    Крупные западные мероприятия по вопросу поддержки Украины отменяются: второй мирный саммит и встреча в формате «Рамштайн» отложены на неопределенный срок. По мнению экспертов, причина провалов обоих саммитов заключается в попытках США переложить на Европу бремя финансовой и военной ответственности за Украину, а самим постепенно дистанцироваться от конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............