У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Путин назначил новым послом в Норвегии Корчунова
Путин назначил новым послом в Норвегии Николая Корчунова
Президент России назначил Николая Корчунова новым послом в Норвегии, он сменил на этом посту Теймураза Рамишвили.
Президент России Владимир Путин сменил российского посла в Норвегии, им стал Николай Корчунов. Его предшественник, Теймураз Рамишвили, освобожден от занимаемой должности, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента.
Ранее Корчунов отвечал за координацию работы и взаимодействие России в Арктическом совете. Он занимался вопросами международного сотрудничества в Арктическом регионе, и его опыт в этом направлении может оказаться полезным в новом назначении.