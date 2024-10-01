У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Норвегия призвала НАТО унифицировать вооружения для Украины
Минобороны Норвегии призвало страны НАТО стандартизировать вооружения для Украины
Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на форуме в Варшаве отметил необходимость стандартизации вооружений, поставляемых Украиной, как ключевую задачу для НАТО, особенно для европейских стран-членов.
Так, Грам призвал НАТО к стандартизации вооружений для поддержки Украины, отметив, что Норвегия сталкивалась с проблемами при поставках оружия Украине, передает ТАСС.
«Давайте подумаем, как мы стандартизируем вооружения», – заявил Грам, добавив, что оружие из разных стран может иметь одинаковые названия и внешний вид, но отличаться калибром и системами коммуникации.
По его мнению, стандартизация вооружений является «основным вызовом для НАТО», особенно для европейских стран.
Грам подчеркнул, что разница в калибрах и других технических характеристиках может затруднять совместимость оружия, что усложняет поддержку Украины. Министр отметил, что унификация поможет улучшить взаимодействие внутри альянса и повысить эффективность военной помощи.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия на Украину в 2025 году под угрозой из-за нехватки средств.