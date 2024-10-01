Норвегия призвала НАТО унифицировать вооружения для Украины

Минобороны Норвегии призвало страны НАТО стандартизировать вооружения для Украины

Tекст: Александра Юдина

Так, Грам призвал НАТО к стандартизации вооружений для поддержки Украины, отметив, что Норвегия сталкивалась с проблемами при поставках оружия Украине, передает ТАСС.

«Давайте подумаем, как мы стандартизируем вооружения», – заявил Грам, добавив, что оружие из разных стран может иметь одинаковые названия и внешний вид, но отличаться калибром и системами коммуникации.

По его мнению, стандартизация вооружений является «основным вызовом для НАТО», особенно для европейских стран.

Грам подчеркнул, что разница в калибрах и других технических характеристиках может затруднять совместимость оружия, что усложняет поддержку Украины. Министр отметил, что унификация поможет улучшить взаимодействие внутри альянса и повысить эффективность военной помощи.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия на Украину в 2025 году под угрозой из-за нехватки средств.