В ОНФ рассказали о масштабах помощи бойцам СВО со стороны россиян

Фонд «Народный фронт. Все для Победы!» подвел итоги 2023 года

Tекст: Кристина Цыцура

Всего было сделано более 3,3 млн переводов. Принимались также вещи. Региональные отделения президентского движения приняли уже 7,2 млн вещей для военных и организовали более 2 300 выездов, чтобы привезти их на передовую.

Президентское движение поддерживает народные полки – общественные объединения, занимающиеся изготовлением для бойцов всего необходимого.

Также для передовой было приобретено 1200 машин за счет пожертвований россиян, часть автомобилей граждане и организации предоставляли лично.

В мае Народный фронт вместе с железнодорожниками доставил в Ростов-на-Дону два состава, 240 автомобилей со всей страны. Благодаря решению правительства России федеральные органы власти предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, могут безвозмездно направлять Народному фронту мототранспорт, автомобили, грузовики, прицепы, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы и другую технику.

В сборе теплых вещей, куратором которого выступил блогер, политолог и журналист Юрий Подоляка, приняли участие более 185 тыс. тысяч граждан и организаций, которые пожертвовали почти 500 млн рублей. Для производства были задействованы 10 предприятий в разных регионах.

Отшиты, закуплены и доставлены военным более 220 тыс. спальников, карематов, комплектов верхней одежды и термобелья, обуви, шапок и перчаток.

Новое направление в развитии акции Все для Победы!» – «Кулибин-клуб», которое сейчас развивается также при поддержке Юрия Подоляки. В рамках акции идет поддержка серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Так, в рамках помощи удалось поставить на передовую тысяч инновационных средств.

При поддержке Александра Мясникова, Андрея Продеуса, Бориса Сыченикова, Павла Бережанского, Бадмы Башанкаева и других известных врачей, а также заместителя председателя Государственной думы РФ Петра Толстого ведется специальный сбор «Военным медикам», чтобы обеспечить необходимым оборудованием.

Среди тех, кто помогал в 2023 году собирать и доставлять помощь бойцам, телеведущие Владимир Соловьев, Полина Цветкова, Руслан Осташко, военкоры и журналисты Юрий Подоляка, Николай Долгачев, Андрей Руденко, Александр Сладков, Александр Коц, Ирина Куксенкова, Алексей Кручинин, Гусейн Гусейнов, Дмитрий Кулько, Дмитрий Зименкин, Семен Еремин, Игорь Лапик, Илья Ушенин, блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), артисты и музыканты Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Ирина Апексимова, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, спортсмены Денис Лебедев и Тарас Хтей.

Рассказ об инициативе «Все для Победы!» вошел в учебник истории для старших классов школ.

В рамках гуманитарной миссии, организованной Всероссийским студенческим корпусом спасателей, было собрано и доставлено жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 16,8 тыс. тонн гуманитарного груза, сформировано более 272 тыс. наборов продуктов и средств гигиены, совместно с Фондом помощи детям Донбасса вручено свыше 19 тыс. коробок, содержащих более 50 предметов, необходимых для новорождённых.

До 9 января Народный фронт продолжает вести новогодний сбор чтобы закупить бойцам на передовой тепловые пушки, печки, теплую одежду и обувь.