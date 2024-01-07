В Минобороны сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar»

Tекст: Кристина Цыцура

Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными и более 20 автомобилей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении были отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР.

В районе Харьковской области были уничтожены 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также в контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы FH-70 производства Британии, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.