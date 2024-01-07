Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?3 комментария
В Минобороны сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar»
В министерстве обороны России сообщили об уничтожении в ходе специальной веонной операции на Донецком направлении самоходной артиллерийской установки «Caezar» производства Франции, гаубицы М119 производства США, а также склада боеприпасов ВСУ.
Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными и более 20 автомобилей, сообщили в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении были отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР.
В районе Харьковской области были уничтожены 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины.
Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также в контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы FH-70 производства Британии, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.