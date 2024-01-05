  • Новость часаЭксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет
    Немецкие СМИ: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»
    Кадыров предложил обменять бойцов ВСУ на снятие санкций с его семьи
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    Индия начала расследование поставок артиллерийских снарядов на Украину
    Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    45 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    5 января 2024, 19:31

    США объявили о вводе таможенных пошлин на луженую сталь из Германии, Китая и Кореи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон запланировал введение пошлин на поставляемую из Германии, Канады, КНР и Южной Кореи луженую сталь, сообщило американское министерство торговли.

    Поставки луженой стали из этих стран в США проводятся по цене «ниже справедливой», а Китай якобы субсидирует производство этого товара, заявили в американском ведомстве, передает ТАСС.

    Антидемпинговые пошлины для этой продукции из Германии составят 6,88%, из Канады – 5,27%, из Китая – 122,52%, из Южной Кореи – 2,69%.

    Американское руководство по итогам разбирательства решило не вводить такие пошлины в отношении поставок из Британии, Нидерландов, Турции и Тайваня.

    4 января 2024, 21:39
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

    По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (37)
    5 января 2024, 02:57
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

    В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, могут свидетельствовать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, заявило британское ТВ.

    Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

    Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.

    Коментарии (29)
    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (33)
    5 января 2024, 11:46
    Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину
    Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину
    @ Sanat Kumar Sinngh/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Службы безопасности Индии начали расследование возможности попадания индийских артиллерийских снарядов на Украину, сообщило издание The Economic Times.

    Источники издания уточнили, что Россия сообщила Индии о своих опасениях по поводу произведенных в Индии боеприпасов, которые, предположительно, отправляются на Украину через Европу. Есть вероятность, что Киев мог получить индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года, передает ТАСС.

    При этом Индия официально не поставляет на Украину боеприпасы. Предположительно, снаряды на Украину отправила третья сторона, действующая через Словению или Польшу.

    Источники издания сообщают, что службы безопасности Индии расследуют возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером.

    Подозревается в этом одна из стран Запада, закупившая 155-мм артиллерийские снаряды в Индии и впоследствии переправившая их на Украину через европейское государство, возможно, член НАТО.

    Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия не отправляла Киеву боеприпасы.

    Коментарии (17)
    5 января 2024, 03:30
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию

    Маск назвал плохой идеей вторжение в Россию

    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    @ Gonzalo Fuentes/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вторжение в Россию – плохая идея вне зависимости от времени года.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) прокомментировал запись, высмеивающую Наполеона Бонапарта. «Не таким уж и умным был Наполеон», – заявил автор записи, опубликовав мем, сделанный по схеме известного мема «Верно?..» (по мотивам сцены из фильма «Звездные войны. Атака клонов» с персонажами Энакином Скайуокером и Падмой Амидалой). В меме Наполеон заявляет о намерении вторгнуться в Россию, а Жозефина Богарне уточняет: «Летом, верно?». Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом и добавил: «Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей».

    Напомним, Маск считает, что 2024 год станет «еще более безумным», чем предыдущие.

    Коментарии (22)
    5 января 2024, 12:55
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные оказывают сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил на немецком телеканале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    По его словам, усилилось продвижение российских войск вперед, передает РИА «Новости».

    Ваннер отметил, что ВС России перехватили инициативу в этих позиционных боях.

    Также публицист заметил, что движение на фронте не прекращалось, «несмотря на то, что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины».

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве.

    Коментарии (31)
    4 января 2024, 21:17
    Генерал ВСУ рассказал о срыве плана Киева атаковать дронами Россию

    Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план по атаке миллионами БПЛА по России

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины не получится атаковать Россию миллионами дронов, выделенные на производство беспилотников средства были разворованы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    Кривонос назвал «болтливой базарной бабой» министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который много «наобещал» украинцам. По словам генерала в отставке, десятки тысяч и миллионов дронов не заполнят небо над Россией, это миф, передает радио Sputnik.

    Украинский генерал сообщил, что Киев получил от союзников средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не смог запустить необходимые мощности, поскольку деньги были разворованы.

    Ранее ВС России выпустили по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (5)
    5 января 2024, 12:15
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

    Ростех: Российская армия получила новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ»

    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    @ Olga Sokolova/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», сообщили в Ростехе.

    По данным госкорпорации, в 2023 году были завершены государственные испытания самоходки, Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики, передает ТАСС.

    В данный момент развернуто серийное производство «Коалиции-СВ». Также стартовал выпуск транспортно-загрузочной машины.

    Как рассказали в Ростехе, первые комплексы были направлены в войска в конце 2023 года.

    Эксперты госкорпорации напомнили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы.

    «Эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии», – заключили в Ростехе.

    Напомним, САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО в конце декабря после успешного завершения испытания самоходной артиллерийской установки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что 2023 год стал временем стремительных изменений в Российской армии, прежде всего с точки зрения появления новых видов оружия и значительной модернизации старых.

    Коментарии (54)
    5 января 2024, 15:47
    Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ взамен снятия санкций с членов его семьи
    Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ взамен снятия санкций с членов его семьи
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил снять санкции с его матери и дочерей, взамен он пообещал освободить пленных украинских военных.

    Пленные украинские бойцы забраны в ДНР и ЛНР, он передал их список бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, передает ТАСС.

    Кадыров пояснил, что этих людей освободят, если санкции снимут с его матери, дочерей и лошадей. При этом он отметил, что не требует взамен снятия санкций с себя лично.

    При передаче списка Риттеру показали видео с пленными бойцами ВСУ. В ролике они заявили, что предложено освободить 20 человек при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

    В марте 2023 года СМИ писали, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Кадырову.

    Коментарии (77)
    5 января 2024, 18:18
    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным

    Политолог Скачко: Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации на Украине

    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным
    @ @bezuhlamariana

    Tекст: Андрей Резчиков

    Марьяна Безуглая отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного и максимально обострила конфликт между ними, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. В пятницу стало известно, что Безуглую решили убрать с должности замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

    «Безуглая выполнила свое предназначение по принципу – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Она до конца отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным. Но, с другой стороны, она заигралась, потому что этот конфликт стал достоянием гласности и привел к непредсказуемому результату – всплеску популярности Залужного и падению таковой у Зеленского, – продолжил специалист. – Но в конце концов Безуглая начала фонтанировать абсолютно бредовыми идеями. Например, она предложила не брать в армию тех людей, кто сможет ежемесячно платить 200 тыс. гривен (около 472 тыс. рублей)».

    Кроме того, депутат предложила отправить на фронт «святую святых» – клоунов и комиков студии «Квартал 95» – любимого детища Зеленского. «Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации, связанной с рассмотрением Верховной радой закона о мобилизации», – добавил политолог.

    По прогнозу Скачко, Безуглая сохранит статус народного депутата Украины и продолжит получать зарплату, «но то, что это отыгранная карта, которая дискредитирует режим, это вне сомнений».

    Что касается развития конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, то Скачко считает, что его исход зависит от позиции Вашингтона. «Пока США не определятся, кто им нужнее, оба будут выполнять свои задачи. По большому счету, они конкуренты между собой, а не по ситуации. Они оба готовы воевать и выступают за безудержную помощь Запада Киеву и использование украинцев в качестве пушечного мяса. Американцы шантажируют Залужного тем, что Зеленский может снять его с должности и сделать козлом отпущения за все провалы, а Зеленского тем, что Залужный в любой момент может заменить его на должности главы хунты», – подытожил Скачко.

    В пятницу стало известно, что замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской партии «Слуга Народа» Марьяну Безуглую хотят убрать с этой должности. Такое решение поддержали остальные члены комитета. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, решение было принято почти единогласно, воздержался только один человек. Далее вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов.

    Сама депутат тоже заявила, что ее отставку может утвердить только голосование в общем зале Верховной рады. Свое отстранение коллегами по комитету она назвала «рекомендацией». «Я никогда не сдамся и никакой шантаж не заставит меня отступить», – заявила депутат через соцсети.

    В ноябре прошлого года Безуглая требовала наказать Залужного за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий. Политик призвала Залужного и весь генералитет ВСУ уйти в отставку.

    Она также опубликовала в соцсетях пост с фотографиями Залужного в компании члена общественного антикоррупционного совета при минобороны Украины Даны Яровой, указав, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий не побывал ни в одном территориальном центре комплектования и соцподдержки.

    Позже западные и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским из-за провального контрнаступления. В последнее время этот конфликт вылился в противоречия вокруг скандального законопроекта об ужесточении мобилизации.

    Коментарии (8)
    5 января 2024, 07:26
    ВСУ оставили ряд своих позиций под Артемовском

    Командир группы российского спецназа сообщил об отступлении ВСУ на ряде участков на Артемовском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на ряде участков на Артемовском направлении «отошли вглубь своей обороны» и окапываются на новых позициях, сообщил командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Дон».

    Комментируя «изменения за две недели», «Дон» пояснил, что прежде российские операторы БПЛА «летали на 2–3 км», а сейчас – на 3–4 км. На новых позициях противника «все равно удается поразить». Операторы производят разведку местности, а при обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар. «Дон» рассказал, что «за сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений», уничтожались прежде всего блиндажи, где зафиксировали изменения, была перенатянута маскировочная сеть и где обнаружили движение личного состава ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Альф» рассказал, что ВСУ под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца.

    Коментарии (16)
    4 января 2024, 21:53
    Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт

    Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии

    Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт, если ему не обеспечат нужное количество военных, сообщили украинские СМИ.

    Украинский портал «NV.ua» пишет, что Залужный в ходе обсуждения законопроекта о мобилизации на заседании комитета по национальной безопасности Верховной Рады Украины  возмутился тому, что у Киева нет мобилизационного резерва, передает Ura.ru.

    «Мне нужны люди, россияне уже призвали 300 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите, сражайтесь, если не обеспечите», – сказал Залужный, обратившись к депутатам Рады.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    До этого украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 12:06
    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
    @ Christopher Quail/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В американском штате Южная Дакота потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, сообщило USA Today со ссылкой на командование ВВС.

    На борту находились четыре члена экипажа, они успешно катапультировались. Самолет выполнял тренировочное задание, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ЧП произошло, когда бомбардировщик собирался приземлиться на аэродроме. Начато расследование инцидента.

    В декабре американский F-16 разбился в Южной Корее.

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 00:16
    Сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»

    На матче Евролиги сербские баскетбольные болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»

    Сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белграде на баскетбольном матче сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой», сообщают информационные агентства.

    В матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги встречаются «Црвена звезда» и «Партизан», передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате украинского обстрела Белгорода кассетными боеприпасами погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.

    Коментарии (11)
    5 января 2024, 02:45
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала в восьми регионах Украины, позднее ее отменили, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Кривом Роге и в удерживаемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    Главное
    ВСУ за неделю на Донецком направлении потеряли свыше 1990 военных и четыре танка
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    Жители Германии высказались об усталости от украинского конфликта
    Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков
    Сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»
    Осужденный паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России

    Одной из главных политических особенностей 2023 года на кавказском направлении стало нестандартное поведение двух государств в отношении России. Армении, которая взяла курс на разрыв отношений с Москвой – и Грузией, которая сделала все, чтобы сохранить торговлю с Россией. А ведь казалось, что все должно было быть наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............