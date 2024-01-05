В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
В американской администрации начал нарастать конфликт между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщили источники Axios.
Жан-Пьер и Кирби на публике все также делят друг с другом подиум, пресс-секретарь больше рассказывает о внутренних делах США, а координатор – о международных вопросах, рассказали анонимные собеседники Axios, передает РИА «Новости».
Но вне публики отношения между спикерами сложились напряженные. Это отчасти вызвано тем, сколько времени они оба проводят с прессой каждый день. Кирби, который якобы является фаворитом президента США Джо Байдена, не заявлял публично о планах стать пресс-секретарем, но в разговорах с коллегами говорил об этом, отметили источники.
Жан-Пьер же планирует сохранить за собой пост пресс-секретаря после возможного переизбрания Байдена.
По данным портала, разногласия между спикерами Белого дома начались весной 2022 года после ухода предыдущего пресс-секретаря – Джен Псаки. Кирби начал становиться более влиятельным на публике, за кулисами он добился близких отношений с Байденом. Президент часто просит его проводить для себя персональный брифинг.
Кирби начал ездить с Байденом во время внутренних поездок по США, а не только во время международных визитов. Оба спикера появляются вместе перед журналистами только потому, что это «нравится» самому президенту США, заключили источники.