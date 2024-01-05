Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер

Tекст: Алексей Дегтярев

Жан-Пьер и Кирби на публике все также делят друг с другом подиум, пресс-секретарь больше рассказывает о внутренних делах США, а координатор – о международных вопросах, рассказали анонимные собеседники Axios, передает РИА «Новости».

Но вне публики отношения между спикерами сложились напряженные. Это отчасти вызвано тем, сколько времени они оба проводят с прессой каждый день. Кирби, который якобы является фаворитом президента США Джо Байдена, не заявлял публично о планах стать пресс-секретарем, но в разговорах с коллегами говорил об этом, отметили источники.

Жан-Пьер же планирует сохранить за собой пост пресс-секретаря после возможного переизбрания Байдена.

По данным портала, разногласия между спикерами Белого дома начались весной 2022 года после ухода предыдущего пресс-секретаря – Джен Псаки. Кирби начал становиться более влиятельным на публике, за кулисами он добился близких отношений с Байденом. Президент часто просит его проводить для себя персональный брифинг.

Кирби начал ездить с Байденом во время внутренних поездок по США, а не только во время международных визитов. Оба спикера появляются вместе перед журналистами только потому, что это «нравится» самому президенту США, заключили источники.