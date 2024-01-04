В России снизилось число пожаров в жилых домах

В России в 2023 году произошло на 18 тыс. пожаров в жилых домах меньше, чем в 2022

Tекст: Денис Тельманов

«За 2023 год произошло почти 92 тысячи пожаров в жилье. Это на 18 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при этом в ряде регионов – на Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях – произошел рост количества пожаров в жилых помещениях.

В МЧС рассказали, что более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, каждый третий пожар – из-за неосторожного обращения с огнем.

В ведомстве рекомендовали россиянам оснастить жилые помещения автономными пожарными извещателями, благодаря которым, по данным МЧС, ежегодно от огня удается спасти 500 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор, огонь распространился на площади 200 кв. м.