К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.6 комментариев
Аксенов сообщил о задержании диверсантов в Крыму
Аксенов: Все группы, совершавшие теракты в Крыму, задержаны
Все диверсионные группы, совершавшие террористические акты на территории Республики Крым, в настоящее время задержаны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты, поэтому диверсантов в Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, не ждет, передает ТАСС.
Аксенов добавил, что полуостров достаточно защищен благодаря профессиональным действиям силовых и правоохранительных структур.
Ранее Аксенов заявил, что сторонники Киева, задержанные в России за совершенные или планируемые диверсии, не должны подлежать обмену с Украиной, чтобы они не рассчитывали оказаться на свободе.