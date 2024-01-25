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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    20 комментариев
    25 января 2024, 19:36 • Новости дня

    РБК: В «Донецкой табачной компании» прошли обыски

    РБК: В «Донецкой табачной компании» прошли обыски ФСБ и ФНС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В офисе «Донецкой табачной компании» (ДТК), производящей сигареты в ДНР, прошли обыски ФСБ и ФНС, сообщил близкий к правоохранительным органам источник.

    Обыски проводились по 18 местам в республике, их вели в рамках противодействия нелегального оборота контрафактного табака, сказал один из собеседников РБК.

    Он уточнил, что изъято свыше 12,5 млн пачек сигарет, а также документация, которая якобы подтверждает «факт совершения преступлений».

    В позапрошлом году объем задекларированного выпуска компании составлял 884,3 млн сигарет. Приказ министерства доходов и сборов ДНР разрешил ввезти 294 тыс. 544 кг табачного сырья.

    Согласно данным ЕГРЮЛ, 95% компании владеет бизнесмен из Донецка Игорь Карасев. 5% владеет генеральный директор компании Валентин Хан.

    Один из собеседников указал, что под заказ компания могла изготавливать сигареты различных брендов. На территории ДТК нашли склады немаркированных сигарет, оборудование, а также документы, подтверждающие незадекларированное производство.

    24 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев

    BBC: Японцы возмущены победой украинки в конкурсе «Мисс Япония»

    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев
    @ missnippon.jp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель украинского происхождения Каролина Шиино стала обладательницей титула «Мисс Япония», победа девушки в конкурсе вызвала бурную реакцию японцев в соцсетях, сообщает телеканал Би-би-си.

    Итоги конкурса красоты «Мисс Япония – 2024» были подведены 22 января, победительницей стала 26-летняя уроженка украинского Тернополя Каролина Шиино, переехавшая в Японию в возрасте пяти лет, передают «Известия». Девушка стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе.

    Японские пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к победе украинки в конкурсе. Многие заявили, что девушка, несмотря на свою красоту, совсем не выглядит как японка.

    Часть японцев выразила мнение, что украинку выбрали победительницей из политических соображений. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии – это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» – написал один из комментаторов.

    Ранее на Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля».

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    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

    Коментарии (32)
    25 января 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова

    Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова

    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осадила журналистку британской телекомпании Би-би-си, которая в ходе пресс-конференции перебивала главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

    Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».

    Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».

    Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».

    Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».

    «Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».

    Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».

    Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

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    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    24 января 2024, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

    МИД: Действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией прекращено

    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки.

    Как сообщили в ведомстве, соглашение утратило силу 24 января 2024 года, передает ТАСС. Документ действовал с 2012 года, он был подписан 13 апреля в Хельсинки.

    Напомним, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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    25 января 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет

    Сенатор Долгов: Поставщики ракет Украине стали соучастниками военных преступлений

    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина использует западное оружие для убийства мирных россиян, а также собственных граждан. Поэтому те, кто призывает к поставкам ВСУ дальнобойных ракет, становятся соучастниками военных преступлений офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали поставить Украине дальнобойные ракеты.

    «Боррель – это провокатор и поджигатель войны. Вот так выглядит главный дипломат Евросоюза. Он призывает к поставкам дальнобойных ракет, которые будут использоваться для убийства россиян. Более того, украинская власть не жалеет и собственных граждан. ВСУ обстреливают свои же позиции, ПВО попадает в дома мирных жителей, а накануне был сбит самолет с украинскими пленными», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Сегодня никакого будущего у этого Евросоюза нет. Политически организация превратилась в филиал Госдепа США. Байдену перед грядущими президентскими выборами нужны провокации, и ЕС под давлением Вашингтона может совершенно спокойно поставить Украине оружие для таких акций», – отметил он.

    «Западные лидеры, поставляющие оружие Украине, – это соучастники военных преступлений. И они должны понести наказание за свои деяния. Вопрос остается только в форме ответственности, но это будет решаться уже после достижения целей СВО», – подчеркнул собеседник.

    «Однако наказание для таких лидеров может прийти и раньше. Собственные граждане не дадут этим политикам удержаться у власти. Например, ходят слухи о скорой отставке Шольца. Его партия теряет рейтинги, а сам канцлер стал «политическим трупом». Западные руководители – банкроты в глазах своих избирателей», – резюмировал Долгов.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Он добавил, что иногда действия ЕС были слишком медленными, поэтому ВСУ обеспечивались только основными боеприпасами.

    Дипломат отметил, что необходимо изменить парадигму и отойти от поддержки офиса Зеленского по принципу «столько, сколько необходимо». Он призвал Евросоюз наращивать усилия, «чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу».

    Боррель подчеркнул, что смена парадигмы должна быть связана с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми столкнулся ЕС. По мнению политика, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

    Напомним, днем ранее стало известно о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. В Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

    Всего на борту было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих. ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В российском МИД заверили, что все соучастники теракта будут найдены и понесут наказание.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    24 января 2024, 21:33 • Новости дня
    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином

    Кардиолог Ашихмин: Народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин

    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России стало больше людей с повышенным холестерином. И этому есть два объяснения, сказал газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

    «У нас в стране в последнее время наблюдается распространенность высокого холестерина (гиперхолестеринемия). Скорее всего, во-первых, это связано с тем, что просто больше начали тестировать на холестерин. Во-вторых, в бланках появились новые нормы», – говорит Ашихмин.

    Он объясняет, что ранее норма холестерина была завышена, однако позже пришли к обратному мнению. «Сейчас лаборатории подчеркивают красным тот холестерин, который много лет назад считался нормальным. Поэтому народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин», – делится собеседник.

    Врач рекомендует сдавать анализы на холестерин при отсутствии проблем в детстве уже с 18-летнего возраста. Частота сдачи должна зависеть от результатов: при низком или нормальном уровне холестерина – раз в пару-тройку лет, при высоком – регулярно и под наблюдением специалиста.

    После 40 лет уровень холестерина следует измерять ежегодно. Также он предупреждает, что если холестерин липопротеинов низкой плотности больше 3,3 мМоль/л, то это должно стать поводом для обращения к кардиологу. Такой показатель говорит о повышенном уровне общего холестерина.

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    Ранее врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

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    25 января 2024, 14:39 • Новости дня
    Во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76

    France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot («Пэтриот») американского производства, принадлежащей украинской армии, сообщил источник во французских военных кругах.

    Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    25 января 2024, 14:33 • Новости дня
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.

    «На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.

    Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    25 января 2024, 15:27 • Новости дня
    Суд вынес приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге

    Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве военкора Владлена Татарского

    Суд вынес приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), устроившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

    Суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, она приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает РБК.

    В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Артур Смольянинов, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.

    Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».


    Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.

    До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.

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    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    24 января 2024, 22:29 • Новости дня
    Франция отказалась созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76

    Полянский: Франция отклонила запрос России о проведении заседания СБ ООН по сбитому Ил-76

    Tекст: Валентина Григоренко

    Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 в Белгородской области, заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский в своем Telegram-канале, Париж согласился провести заседание только в пятницу в 1.00 мск. По его словам, такое решение является попыткой выгородить киевский режим, передает РИА «Новости».

    «Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», – уточнил он. Полянский добавил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН, пишет ТАСС.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация проинформирована о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ил-76 и сожалеет о гибели людей в результате крушения.

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

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    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    Победа России на Украине станет благом для всего мира

    «Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации. Эти последствия будут благоприятными не только для нашей страны, но и для мира в целом. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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