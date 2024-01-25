В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет

Сенатор Долгов: Поставщики ракет Украине стали соучастниками военных преступлений

Tекст: Илья Абрамов

«Боррель – это провокатор и поджигатель войны. Вот так выглядит главный дипломат Евросоюза. Он призывает к поставкам дальнобойных ракет, которые будут использоваться для убийства россиян. Более того, украинская власть не жалеет и собственных граждан. ВСУ обстреливают свои же позиции, ПВО попадает в дома мирных жителей, а накануне был сбит самолет с украинскими пленными», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Сегодня никакого будущего у этого Евросоюза нет. Политически организация превратилась в филиал Госдепа США. Байдену перед грядущими президентскими выборами нужны провокации, и ЕС под давлением Вашингтона может совершенно спокойно поставить Украине оружие для таких акций», – отметил он.

«Западные лидеры, поставляющие оружие Украине, – это соучастники военных преступлений. И они должны понести наказание за свои деяния. Вопрос остается только в форме ответственности, но это будет решаться уже после достижения целей СВО», – подчеркнул собеседник.

«Однако наказание для таких лидеров может прийти и раньше. Собственные граждане не дадут этим политикам удержаться у власти. Например, ходят слухи о скорой отставке Шольца. Его партия теряет рейтинги, а сам канцлер стал «политическим трупом». Западные руководители – банкроты в глазах своих избирателей», – резюмировал Долгов.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Он добавил, что иногда действия ЕС были слишком медленными, поэтому ВСУ обеспечивались только основными боеприпасами.

Дипломат отметил, что необходимо изменить парадигму и отойти от поддержки офиса Зеленского по принципу «столько, сколько необходимо». Он призвал Евросоюз наращивать усилия, «чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу».

Боррель подчеркнул, что смена парадигмы должна быть связана с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми столкнулся ЕС. По мнению политика, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

Напомним, днем ранее стало известно о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. В Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

Всего на борту было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих. ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В российском МИД заверили, что все соучастники теракта будут найдены и понесут наказание.