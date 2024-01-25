Политолог: Студенты стали важной созидательной силой в России

Политолог Федорова: Для Владимира Путина принципиально важно знать мнение молодежи

Tекст: Андрей Резчиков

«На примере БФУ мы видим результаты работы нацпроекта, посвященного развитию науки и университетов, повышению качества и эффективности образования. Сегодня президент лично беседовал со студентами, чтобы узнать о первых результатах трансформации уровней профессионального образования. Я имею в виду переход на трехступенчатую систему высшего образования, которая была инициирована президентом в мае прошлого года», – отметила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Для Владимира Путина принципиально важно послушать студентов, то есть узнать мнение с мест. Президенту интересно не только то, что ему доложат профильные чиновники, но и то, что ему скажут молодые люди, глядя глаза в глаза. Студенты также очень ценят возможность встретиться и пообщаться с президентом», – добавила эксперт.

Федорова призналась, что уделяет особое внимание и следит за встречами главы государства со студентами и молодыми учеными. «Видно, что эта аудитория очень близка президенту. Путин всегда пользуется возможностью для того, чтобы лично встретиться и поговорить со студентами. А образование – это одна из таких сфер, которая явно глубоко волнует его», – отметила политолог.

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, по ее словам, один из лучших вузов России. «Студенты БФУ постоянно создают разнообразные стартапы, придумывают перспективные разработки. Говоря о реформировании российского образования, можно сказать, что БФУ – это очень хороший пример, да и в целом наши студенты стали важной созидательной силой», – считает Федорова.

Собеседница напомнила, что на протяжении последних двух лет было немало переживаний по поводу логистики и экономики Калининградской области из-за западных санкций. «Но регион продолжает развиваться. Экономика не схлопнулась. Никакого дефицита жителями не наблюдается. Политика Владимира Путина обеспечивает развитие всех территорий России даже в условиях огромного санкционного давления», – отметила эксперт.

В четверг Владимир Путин встретился со студентами Калининградской области в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В ходе общения глава государства сообщил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.



Кроме того, до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампусов для молодых семей. «И жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки. Ну, и, конечно, я очень рассчитываю на то, что не только 25 кампусов, но и Министерство образования и науки, регионы будут соответствующим образом реагировать и подтягиваться к этому уровню. Будем этим обязательно заниматься», – указал Путин.

Президент отметил прагматичный интерес государства к тому, чтобы семьи создавались активнее. По его словам, чтобы обеспечить рост населения, в семье минимум должно быть три ребенка. «А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», – указал он. Путин добавил, что государство старается помогать молодым семьям, и напомнил о введении материнского капитала на первого ребенка.

В ходе встречи глава государства напомнил о стартующем в начале марта Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), который пройдет на территории образовательного центра Сириус. По его словам, заявки на участие во ВФМ прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. «Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», – сказал Путин.