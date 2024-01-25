Боррель поддержал поставки Украине дальнобойных ракет

Tекст: Валентина Григоренко

Боррель в статье, опубликованной в La Repubblica, отметил, что необходимо изменить парадигму и перейти от поддержки Киева по принципу «столько, сколько необходимо» к выполнению задачи увеличивая усилия «для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу, передает ТАСС.

Он добавил, что иногда действия были слишком медленные, когда происходило обеспечение Украины основными боеприпасами. По его словам, необходимо снабдить Киев инструментами, в том числе и ракетными установками дальнего действия и другими современными вооружениями, «которые позволят освободить ее территории».

Боррель подчеркнул, что это должно быть связано с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что «война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовами, с которыми мы столкнулись. По его мнению, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

Ранее сообщалось, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

В начале января Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине и поставку ракет большой дальности.