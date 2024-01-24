На выставке-форуме «Россия» зажгли семейный очаг «Сердце России»

Tекст: Валерия Городецкая

Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – Родины святых Петра и Февронии, говорится в сообщении в Telegram-канале выставки «Россия». Именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День семьи, любви и верности.

В церемонии зажжения очага приняли участие семьи со всей страны. Огонь на выставку бережно доставила семья Терентьевых – Михаил и Екатерина в браке 25 лет и воспитывают шестерых детей. Зажгла семейный очаг «Сердце России» семья Кузнецовых из Крыма.

После зажжения очага огонь из него перенесли в 12 лампад, которые будут доставлены во все федеральные округа и новые регионы. Еще одну лампаду зажгли для Выставки «Россия».

«Пусть всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральный округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», – сказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.